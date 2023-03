Kifejtette, a kötetlen programon nemcsak a mozgás kap hangsúlyos szerepet, hanem az idősek életében kulcsfontosságú lelki tényezők és a közösséghez tartozás öröme is teret kap. Hozzátette, a sétákat télen, nyáron, szélben, hóesésben is rendszeresen megtartják. A másfél órás program eleinte ingyenes szűrővizsgálatokkal indult, mára már előadásokat is szerveznek, ahol pszichológusok és orvosok beszélnek az egészséges életmódról és táplálkozásról, a létfontosságú szervekről és a mozgás fontosságáról. A Mozdulj, Debrecen! az alpolgármester szerint komplex szolgáltatást nyújt azok számára, akik egy kicsit is tenni akarnak saját testi, lelki egészségükért.

Széles Diánától megtudtuk, a szívbarát sétára leginkább hölgyek érkeznek, számukra idősebb korban különösen fontos a közösségi élet. A Mozdulj, Debrecen! ernyőszervezetként számos egészségmegőrző programot lefed városszerte, 2022-ben több mint húszezer embert sikerült rendszeresen megmozgatni, 106 szívbarát sétát tartottak és 1348-an vettek részt a szűrővizsgálatokon.

Humorosan megjegyezte, időnként kritika is éri a mozgalmat a séták miatt, mivel annyira megszerették az idősek a közösséget, hogy kedden és csütörtökön délelőtt nem lehet őket rábeszélni arra, hogy vigyázzanak az unokákra.

HL