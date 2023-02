A Szent Anna utcán lesz új székháza a Mozdulj, Debrecen! programnak, több pénzt és többen igényelhetnek szociális alapon, korszerűsítik a Pallagi úti idősek otthonát, valamint más intézményeket ebben az évben is. Ezekkel a címszavakkal összegezhető a „gondoskodó város” idei költségvetés-tervezete, melynek részleteiről pénteken volt szó a DAEFI Szent Anna utcai székházában.

Széles Diána alpolgármester elmondta, hogy szociális támogatásra 376 millió forintot különítenek el, január 1-től pedig több területen is emelkedett az igényelhető összeg. A 317 dolgozóval és 1042 ellátottal működő Városi Szociális Szolgálat az új évben 2,2 milliárd forintból gazdálkodik, míg a 2 ezer 600 gyermeket segítő Család- és Gyermekjóléti Központ rendelkezésére 900 millió forint áll 2023-ban. A Debrecenben 12 tagintézménnyel működő bölcsődei hálózat működtetésére 2,6 milliárd forinttal terveznek. A köznevelés idén is a legnagyobb szelet: 33 óvoda működik 6,1 milliárd forintból.

Az alpolgármester kiemelte: a fenti területeken összesen 2 ezer 166-an dolgoznak, ők 15 százalékos béremelést kapnak, továbbá a szociális szférában minden évben jutalmat is biztosítanak számukra.

Termálvizes fűtés lesz

Emelkedik a lakásfenntartási támogatás, valamint az adósságcsökkentési, a temetési, a kelengye- és az iskolakezdési támogatás összege is, az egyszeri pénzbeni támogatás pedig az 500 ezer forintot is elérheti, ha tűzeset történt. Továbbra is segítik az időseket hulladékgazdálkodási díjkedvezménnyel, gyógyfürdőzési lehetőséggel. A Debrecen Város napján született gyerekek idén is 150 ezer forintot kapnak, de folytatódik a szociális lakbértámogatás és a 101. életévüket betöltők születésnapi anyagi megsegítése is – sorolta az alpolgármester.

A Pallagi úti idősek otthonában ebben az évben 60 millió forintból vezetik be a termálvizes fűtést, az intézményt további 25 millió forintból korszerűsítik, ahogy fejlesztések várhatóak a Sümeg és a Thomas Mann utcai idősklubokban. Az Ifjúság utcai fogyatékos nappali intézményre 364 millió forintot költ majd a város.

A bölcsődék közül a Postakert, a Felsőjózsai és a Gáborjáni Szabó Kálmán utcaiak újulnak meg vagy gyarapodnak eszközökkel ebben az évben, míg a Hétszínvirág Óvodát 543 millió forintból újítják meg.

Mozgás, tanácsadás, szűrés: új belvárosi központban

Elkezdődött a munka a Szent Anna utcai DAEFI-központban is; a részletekről Papp Csaba igazgató elmondta, hogy a júniusra megújuló létesítmény a Mozdulj, Debrecen! program és az egészségügyi ellátás központja is lesz. Emellett a testi-lelki egészségmegőrzéssel kapcsolatos ingyenes programokkal és kimondottan a fiatalokat célzó mentálhigiénés és pszichológiai szolgáltatásokkal várják majd a debrecenieket. Tudatta, hogy az új központ munkálatai 100 millió forintba kerülnek, míg a tető 60 millióból újult meg a közelmúltban.

A DAEFI a város feladatát látja el, de a Debreceni Egyetem működteti, a 2 milliárd forint feletti normatív támogatásból és a 160 milliós önkormányzati forrásból pedig már a harmadik népegészségügyi programról lehet szó

– hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy mivel a test és a lélek egysége adja az egészséget, nem kevesebb, mint 1300 egészségfejlesztő programmal készültek tavaly, és 1200 embert szűrtek. A Szent Anna utcai épületben nyártól a szülésfelkészítéstől az ételallergián át a prevenciós segítségnyújtásig lehet tanácsot kérni. Mintakonyha is lesz a központban dietetikus tanácsadásával, és terveik szerint a nyitva tartást is igyekeznek majd az aktív dolgozókhoz igazítani. – Mérések, szűrések, gerinctorna, jóga és zumba is lesz, de kiemelt figyelmet fordítanak majd az érzelmi intelligencia fejlesztésére iskoláskorúak számára – mondta Papp Csaba.

Hozzátette, hogy a „nyitottság és biztonság” égisze alatt az intézmények közötti jelzőrendszert is erősíteni akarják, mert jelentősen nőtt az internetes zaklatások száma.

