Éppen 10 éve, 2013 március közepén rendkívüli időjárás köszöntött ránk; hideg szeles napok után március 14-én (csütörtökön) délután erős lehűlés, havazás és viharos szél miatt veszélyhelyzet alakult ki Magyarországon.

Számos út járhatatlanná vált, sok települést nem lehetett megközelíteni. Akadozott a vasúti közlekedés és az áramszolgáltatás is. Több ezren rekedtek az utakon, a hó fogságában.

Március 15-én még számos helyen havazott, az ünnepségek sokszor elmaradtak vagy csak nagyon röviden tartották meg azokat, a legfőbb „program” ugyanis az elemekkel való küzdelem és az utak felszabadítása volt. Március 17-én estére nagyjából normalizálódott a helyzet, már minden települést legalább egy irányból közúton meg lehetett közelíteni. Országszerte voltak még járhatatlan utak, de Hajdú-Biharban ekkor már nem (wikipedia).

A Hajdú-bihari Napló címlaján március 16-án „Hóhelyzet: több tízezren maradtak áram nélkül” címmel jelent meg összefoglaló.

„Péntekre virradóra Hajdú-Biharra is lecsapott az ilyenkor szokatlan ítéletidő. Szerte a megyében a hó fogságban vergődő autók és utasok, nyílt pályán a hideg vasúti kocsiban veszteglő debreceni diákok, áram nélkül maradt települések és városrészek, eljegesedett vezeték miatt elterelt és villamosról buszra váltó tömegközlekedési járatok.

Idén úgy alakult, hogy az ezekről szóló hírek halványították el az ünnep fényét, hófúvás fújta el a szabadtéri megemlékezéseket. Csütörtökön még csak az ország nagyobbik fele, péntekre virradóra viszont az egész nyögte a március idusán eddig két emberöltő alatt sem tapasztalt ítéletidő kínjait” – írtuk.

Nyíradonyban is küzdöttek a hóval

Áram nélkül

A zord időjárás következtében több tízezren maradtak áram nélkül a megyében és Debrecenben is, köztük a Lencztelepen, ahol péntek délelőtt, pustoló havazásban jártak a lap munkatársai. Az ott éppen havat lapátoló lakosok elmondták, csütörtök este fél 11-től nincs áram, de az E.ON ügyfélszolgálatát sem lehet elérni, állandóan foglalt. Egyikük hozzátette, már csak 17 fok van a lakásukban, hiszen a fűtéshez is áram kellene. Időközben kiderült, vezetékszakadás okozta a bajt.

Egy idősebb asszony arra kérdésre, hogy megélt-e már ehhez hasonló időjárást a nemzeti ünnepen, egy határozott nemmel válaszolt.

Egy másik tudósítás szerint az ünnep estéjére csak négy település maradt részlegesen áram nélkül a megyében. A rendőrség közlése szerint az intenzív havazás ellenére Hajdú-Biharban nem kellett lezárni utakat és nem volt elzárt település sem. Igaz, a nagy erejű hóátfúvások miatt autósokat kellett menekíteni Ondód közelében, és járható utat vágni a településrészbe. A főutak és mellékutak megyeszerte nehezen járhatóak, csúszósak, jegesek voltak. A közlekedést nehezítették Debrecenben a havas, jeges útviszonyok, emiatt a külső területeken a buszjáratok 10-15 perces késéssel közlekedtek. Az ónos eső miatt elnehezedő vezetékek szakadásától tartva a villamosokat buszok váltották fel szombatig. A debreceni önkormányzatnak nem kellett rendkívüli intézkedéseket hoznia a hóhelyzet miatt, a melegedők képesek voltak minden rászorulót befogadni. A repülőtér pedig fogadni tudta a szombati, menetrend szerinti járatokat.

Az 5. Bocskai-lövészdandár katonái a Balmazújváros-Nagyháti Idősek Otthona, valamint Szerep áramellátásában segédkeztek. Hajdúdorogon öt utca lakói 64 órán át voltak áram nélkül. A megye tűzoltóparancsnokságai 50 esetben avatkoztak be, főképp bajba jutott gépjárművek mentését, a hóvihar okozta vezetékszakadások, fakidőlések, a vasúti forgalom fenntartásához szükséges károk felszámolását végezték.

Debrecenben március elejétől a szolgáltató elkezdte folyamatosan visszaalakítani a hótoló és szórógépeket egyéb munkákra, így a polgármesteri hivatalból március 14-én már csak annak a három járműnek a készenlétben tartását tudták megrendelni, melyeket még nem alakítottak át. A szórógépeket végül csütörtök 23 óra körül indították útnak a tömegközlekedési és főbb úthálózat teljes, 170 kilométeres hosszán. A munkával – mellyel normál esetben 4-5 óra alatt végeznek – körülbelül péntek reggel 8-ra lettek készen. Az ünnep napján folytatták a hóeltakarítást és síktalanítást a kisebb utakon és járdákon. A hirtelen jött hóesés a város költségvetését mintegy 7 millió forinttal terhelte.

Kövér pelyhekben hullott a hó

Fél nap vonatút

Egy adys gimnazista elmondta a lapnak, hogy az ünnep napján fél napig tartott a hazaútja Budapestről. Vonata sok másikhoz hasonlóan több alkalommal is kénytelen volt a nyílt pályán vesztegelni a zord időjárás miatt.

Osztálykiránduláson jártak a fővárosban, ahonnan az este fél 11-kor induló vonattal jöttek volna haza. Bár folyamatosan havazott, Szolnokig még csak eljutottak valahogy, onnan azonban két és fél órai várakozás után egy másik vonatra átszállva folytathatták útjukat. Nem sokáig: a nyílt pályán újra leálltak, és áramkimaradás miatt ismét legalább két órát várakoztak. Közben persze a vagon lehűlt, így a hideggel is meg kellett küzdeniük. Akárcsak Szajolban, ahol a veszteglő vonatban újabb órák teltek el, míg leszállították őket, és egy, az állomáshoz közeli iskola tornatermében kaptak melegítő italt, ételt és pihenhettek 1-2 órát, mert utána újra vonatra szálltak. Azon a hosszú szerelvényen olyanokkal is találkoztak, akiknek a vonata már este fél hétkor elindult a fővárosból. Szajoltól sem tudtak azonban gyors búcsút venni, mert felszállás után még ott is sokáig elidőztek, mire elindulhattak. Így lett a 3 órás útból fél nap.

A MÁV Zrt. ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy „körzeti megbízottak és szolnoki járőrök a szajoli állomáson közel 2 ezer ember biztonságos, meleg helyen történő elhelyezésében és élelmezésében közreműködtek a település polgármesterének hathatós segítségével.”

A Hajdú-bihari Napló március 18-ai (hétfői) írása szerint vasárnapra már csak kisebb közösségek maradtak áram nélkül a megyében. „A rendőrök, tűzoltók, polgárőrök, katonák és önkéntes segítők csütörtöktől vállvetve dolgoztak az emberek mentésén, az áram- és vízszolgáltatás helyreállításán. Vasárnap reggel a katasztrófavédelem arról számolhatott be, hogy az egész megyében helyreállt az áramszolgáltatás, bár kisebb javítási munkákat még végeznek.” A Bocskai-lövészdandár katonái Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is segítettek az áramszolgáltató munkatársainak.

„A közösségi portálok tanúsága szerint sokan önként felajánlották segítségüket, s ha volt pozitív oldala az ítéletidőnek, akkor ez mindenképpen az ” – összegeztük tíz éve.

Képeinken: A Debrecent Ondóddal összekötő szakaszon, továbbá országszerte számos úton kellett a bajbajutottaknak segíteni. A megyében hóesésben ünnepeltek, majd hólapátot ragadtak az emberek, de voltak, akik a tél örömeit is megtalálták a rendkívüli helyzetben.

