Szabó Lukács Imre szeptemberben az ottjártunkkor is felvette a kapcsolatot a szakemberekkel, mert a csapból a megnyomás után még több mint egy percig folyt a víz, ami miatt kisebb tócsák alakultak ki a berendezések környezetében. A telefon sikerhez vezetett, nem sokkal később már fémtálcát, valamint betonelemeket is elhelyeztek a területen a kényelem érdekében. Minket most januárban már ez a kép fogadott. Sőt, a téliesítés is feladatot jelentett, de amint láthattuk, ezt is megoldották.

