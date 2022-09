Felháborodott, megoldást kereső lakosokkal találkoztunk Hajdúbagoson júniusban, amikor a település polgármestere, Szabó Lukács Imre azért hívott össze falugyűlést, mert a vízhálózat felújítása miatt elvágják az ivóvízcsapokat az ott élők elől. Ahogy akkor arról beszámoltunk, a 350 millió forintos beruházással járó kellemetlenség nyomán ivóvízről a fejlesztést kivitelező cégnek kellene gondoskodni. Eleinte úgy tűnt, hogy a helyieknek fejenként napi három liter ivóvízzel kell beérniük, amit egy konténerből engedhettek volna ki.

Forrás: Kiss Annamarie

Sok vita folyt az elmúlt néhány hónapban emiatt, hiszen sem a lakosság, sem az önkormányzat nem fogadta el a kivitelező első ajánlatát. Később a három liter húszra nőtt, és az egy konténerből kettő lett (egy az idősotthon, egy az iskola udvarán). Ezzel a lehetőséggel meg is elégedtek volna a bagosiak. Augusztusban a polgármester példaértékűnek nevezte, ahogy a kivitelezővel meg tudtak állapodni.

Kannákkal, palackokkal

A munkálatok folyamatosan zajlottak az elmúlt hetekben, de ebből a lakosok nem éreztek semmit a hétköznapokban, míg aztán végül a munkafolyamatok el nem érték azt a pontot, amikor már a vízellátás is képbe kerül. Szeptember 26-án, hétfőn délután hosszas várakozás után valóban szűretlen víz folyt a csapokból.

Forrás: Kiss Annamarie

Másnap reggel tettünk látogatást a településen, kíváncsiak voltunk, hogy milyen megoldásokat alkalmaznak a vízvételi helyeken a lakók. Hosszú sorokkal sem az idősotthon, sem az iskola udvarán nem találkoztunk, szinte csak véletlenszerűen botlottunk bele olyanba, aki éppen vízvételi pontra igyekezett. Közöttük volt, aki autóval állt meg, és 30 literes műanyagkannát töltött meg; volt, aki kerékpárral érkezett, és több másfél literes műanyag palackot engedett tele tiszta vízzel. Velünk szóba elegyedni szinte senki nem akart, de annyit megjegyeztek: kényelmetlen ez a megoldás, de legalább vízhez jutnak. Aki nagyobb mennyiségben haza tudja vinni magával a vizet, nem kell, hogy másnap is forduljon, hiszen az kitart egy ideig.

Korlátlanul folyik a tiszta víz

Szabó Lukács Imrével beszéltünk a végső megoldásról. A polgármester azt mondja, továbbra is úgy véli, hogy a lehető legjobb kimenetel született meg az üggyel kapcsolatban. S valóban, hiszen ahogy a vízvételi ponthoz értünk, láthattuk, hogy egy szűrt vízzel megtelített konténer helyett vízszűrő berendezés várja a lakosságot. Ezt a berendezést a vízhálózatra csatlakoztatták, így az a vizet folyamatosan, 24 órában szűri, s a lakók korlátlan mennyiségben juthatnak hozzá.

A polgármester néhány órával a változás életbe lépésétől, bár nem sok tapasztalatról tudott beszámolni, de azt elmondta, hogy van még mit javítani a vízvételi ponton. Probléma többek között az, hogy van olyan csap, melyből a megnyomás után még több mint egy perccel később is folyik a víz, így már most kisebb tócsák alakultak ki a berendezések környezetében. Még ottjártunkkor telefonált, és jelezte ezt a problémát. Úgy tűnik, valóban sikerül szót értenie a berendezéseket biztosítóval. – Azt mondta most nekem, hogy rácsos tálcát helyeznek majd el itt, és a kifolyó vizet visszavezetik a csatornába – mondta el.

De hozzátette, a téliesítés is feladat lesz a közeljövőben, hiszen ezek a csapok lefagynak, ha beáll a zord idő. Szükség is lesz a felkészültségre, hiszen ezek a konténerek nem egy-két hétig biztosítanak majd ivóvizet a helyieknek, az állapot egészen március 15-ig így marad.

Csak fogyasztásra alkalmatlan

A helyiek a nyári falugyűlésen azt is sérelmezték, hogy több idős lakó nem fog tudni elmenni a kijelölt vízvételi helyre, de ha még el is megy odáig, akkor nem tudja a vizet hazacipelni magának. A polgármester elmondta, hogy nagyon sok idős ember a helyi konyháról rendeli az ebédet, számukra például nem szükséges a főzéshez vizet vinni.

Forrás: Kiss Annamarie

A háztartásokban továbbra is folyik a nyersvíz, de az szűretlen, magas arzéntartalmú, mérgező, fogyasztásra alkalmatlan. Más szempontból viszont nem felesleges, hiszen mosáshoz, takarításhoz, fürdéshez használható.

BBI