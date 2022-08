Korábban beszámoltunk arról, hogy Hajdúbagoson a vízhálózat felújítása miatt a lakosság nem jut hozzá a megszokott módon az ivóvízhez. Annak idején nagy felháborodást keltett a helyiekben, hogy a beruházás munkálatainak ideje alatt konténerből vételezhetnek majd vizet, és onnan is mindössze három litert fejenként, naponta. A konténert a kivitelező biztosítaná, és az eredeti elképzelések szerint azt a vízműveknél állította volna fel, onnan négy csapon keresztül engedhették volna a vizet a lakosok (a fejenként kiszámított adagot).

A júniusi falugyűlésre magunk is ellátogattunk, és tapasztalhattuk, hogy kiállnak magukért a helyiek, nem rejtették véka alá a véleményüket. Nem értettek egyet sem a mennyiséggel, sem az ellátási pont kijelölésével. Előbbit egyértelműen kevesellték, míg utóbbi esetben problémaként merült fel, hogy sokan nem tudták volna hazavinni a kijelölt pontról a rájuk jutó mennyiséget. Akkor az is kiderült, hogy az önkormányzat sem ért egyet a feltételekkel, és nem fogadta el a kivitelező által felajánlott lehetőséget.

Nem lett volna más választás

Megkérdeztük, hogy több mint egy hónap elteltével mi a helyzet az üggyel kapcsolatban. Szabó Lukács Imre polgármester a Haonnak elmondta: mostanra megállapodás született, amit egyenesen példaértékűnek nevezett.

– Napi húsz liter vizet fognak biztosítani, és nem egy helyen, hanem két helyszínen – a helyi idősotthon és az iskola udvarán – összesen hat csapon keresztül lehet majd vizet vételezni. Ezen felül a két intézményhez külön csapon megy be majd a tisztított víz – mondta el a polgármester.

Szabó Lukács Imre polgármester (jobbról) a korábbi egyeztetésen

Forrás: Napló-archív

Korábban a járványhelyzettől is tartottak a hajdúbagosiak, a konténeres megoldást közegészségügyi szempontól kifogásolhatónak találták. A polgármester azt mondta, hogy a megállapodás része most már az is, hogy a kivitelező eljár a felszólítás szerint, amennyiben a közegészségügyi hatóság is kockázatot lát az ellátási módban. – Palackos vizet biztosít, ha arra kötelezik – részletezte.

A lakossági elégedettségről is érdeklődtünk, erről annyit mondott: nem lett volna más, jobb megoldás. Szerinte korrekt, józan kompromisszum született. Mint mondta, mind a két fél figyelembe vette a másik érdekeit. Ő maga a lakosság véleményét is nagyra tartja, és nem bánta meg, sőt, utólag is jó megoldásnak tartja, hogy a problémáról nyíltan, falugyűlésen tárgyaltak.

A nagy kérdés tehát már csak annyi maradt: mikortól kell a konténerből hordani az ivóvizet? A munkálatok folynak jelenleg is, de azok még nem érintik a vízellátást. A lakosságot az önkormányzat értesíteni fogja, amint életbe lét a változás.

BBI