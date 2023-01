Melyek ezek a beruházások, fejlesztési területek?

Az ipari parki beruházásokhoz kapcsolódó közlekedésfejlesztések prioritást élveznek, az ezekhez szükséges forrásokat a kormány biztosítja. Ezen túlmenően Lázár János miniszter arról beszélt, hogy öt, Debrecen számára fontos projekt – a keleti elkerülő út, illetve a főpályaudvar megépítése, a Debrecen és Nagyvárad közötti vasúti kapcsolat fejlesztése, a 47-es főút kétszer kétsávosítása Debrecen és Békéscsaba között, valamint a reptérfejlesztés – kiemelt beruházások. Ez utóbbi azért is fontos, mert a légi közlekedésben, ha nem következik be újabb törés, akkor két éven belül újra elérhetjük a 2019-es rekordot jelentő 600 ezres utasszámot, amellyel ismét időszerűvé válik a kifutópálya-rendszer felújítása, fejlesztése.

A 2022-es tervekről korábban úgy nyilatkozott, hogy több fejlesztési területre fókuszálnak majd Debrecenben, mi a helyzet 2023-ban?

2022-ben a gazdaság és az ipari parkok fejlesztése mellett nagyon jelentős forrást fordítottunk a közlekedésre. Csak néhány ezek közül: megvalósult a Füredi út, a Hadházi út és a Nyíl utca csomópontjának átépítése, a Bethlen utca és az Egyetem sugárút kapacitásbővítő felújítása, átadtuk a belvárosi körgyűrű utolsó szakaszát, amely közel száz éve vágyott program volt a város szabályozási tervében, de a Kishegyesi út felújítása, szélesítése is régóta várt fejlesztés volt.

2023-ban a Sámsoni út belterületi szakaszának 2x2 sávosítása lesz az egyik legnagyobb volumenű projekt. Az első ütem kivitelezése minden bizonnyal átmenetileg borzolni fogja a kedélyeket, hiszen a Kishegyesi úton zajló munkálatok során is láttuk, hogy a nagy forgalmú utak lezárása komoly kihívások elé állítja az arra járókat. De a város keleti oldalának közlekedésfejlesztése nagyon fontos kérdés, és ahogy már említettem, az elkerülő megvalósításának ügyét is folytatni kell 2023-ban, mert ilyen gazdasági növekedés mellett a dinamikus közlekedést a jövőben csak ilyen nagy átalakításokkal lehet ebben a városrészben biztosítani.

Az ipar fejlődése az új évben sem lassul, hiszen nagy építőipari beruházások helyszíne leszünk. Jelen pillanatban is zajlik a BMW, a Semcorp, az EcoPro BM és a Halms gyáregységének az építése, míg az engedélyek függvényében hamarosan elkezdődhet a CATL akkumulátorgyárának kivitelezése is. Mindemellett visszük tovább a kulturális fejlesztéseket is. Nagy eredmény, hogy 2022 augusztusában át tudtuk adni a Csokonai Fórumot mint új színházat, 2023-ban pedig a Csokonai Színház történelmi épületének felújítása zárul majd. Befejezzük továbbá az ötven éve tervezett Civaqua program első ütemét, ezzel párhuzamosan az Országos Vízügyi Főigazgatóság végzi a második ütem tervezését. Főként tehát a környezetvédelmi, illetve a gazdaság- és közlekedésfejlesztési ügyek lesznek fókuszban a közeljövőben. Tegyük hozzá, hogy bár nem városi költségvetési finanszírozásban valósulnak meg, de a város működését érdemben segítik és határozzák meg a Debreceni Egyetem és a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) beruházásai. A kormány néhány nappal ezelőtt döntött az egyetem több fejlesztési programjának újraindításáról, amelyek a város járműipari központ jellegét erősítik, míg a DSZC esetében is hamarosan befejeződnek olyan tervezési eljárások, amelyek kollégiumi, illetve oktatási kapacitásbővítést tesznek lehetővé. Ami pedig a lakhatási kérdéseket illeti, a finanszírozási viszonyok, illetve a kamatkörnyezet függvényében 2023 második felében elindítjuk a Tócóvölgy II. projektet. Ezen felül az Epreskert déli részén több száz lakás építése van előkészületben, és a város a majorsági földek értékesítését is tervezi, amelyeken lakóterületi fejlesztést, lakóparképítést irányoz majd elő a pályázati nyertes számára. Mindemellett a szabályozási terv észszerű módosításaival segítjük a magánbefektetőket, hogy további lakóhelyeket teremthessenek, főként a város keleti részén.

Forrás: Napló-archív

Korábban Szijjártó Péter miniszter úgy fogalmazott, hogy időben észlelni kell azt, hogy egy város mikor éri el a tűréshatárát a beruházások terén. Debrecen már súrolja ezt?

Debrecen esetében gyakorlatilag már kialakult az az ipari infrastruktúra, amely egyben a felső határt is kijelöli. Az elmúlt nyolc évben megtízszereztük az iparterületek nagyságát, ma már elérjük az 1500 hektárt. Ezek a területek még nincsenek teljes egészében feltöltve, de ha ez megtörténik, akkor ténylegesen elérjük azt a nagyságrendet, amelyet már rövidtávon növelni nem szükséges, és nem is szabad. Ezek a jelenleg üres területek jellemzően a már itt lévő vállalatok beszállítói körét fogják fogadni a jövőben. Várhatóan 2025 környékére minden ipari parkunk tele lesz, ekkor pedig a belső, organikus fejlődés jelenti majd a továbblépés lehetőségét. Debrecen egy olyan erős gazdasággal fog rendelkezni a most folyamatban lévő és még érkező beruházóknak köszönhetően, amely Közép-Európában is rendkívüli.

Az energiakrízis kapcsán úgy tartják, 2023 lesz az az év, amely igazán feladja a leckét a városoknak.

Valóban, ha a jövőbe nézünk, akkor az a gazdasági fejlődés tehet csak optimistává bennünket, amely az elmúlt 8-10 évet jellemezte, hiszen enélkül Debrecen ma nehéz helyzetben lenne. A folyamatban lévő beruházások 2-3 év múlva érnek majd el oda, hogy a cégek elindíthassák termelési tevékenységüket, ezt követően válhatnak majd érzékelhetővé igazán a gazdasági növekedés előnyei. Nekünk azonban addig is meg kell oldanunk a problémáinkat. Debrecen gazdasága, költségvetése továbbra is stabil és fejlődést mutató. A 2022-es évet a folyamatosan változó körülmények, növekvő költségek mellett és ellenére is stabilan zártuk.

A városnak a költségvetés végrehajtásához nem kellett hitelt igénybe vennie, ami egy 180 milliárd forint főösszegű költségvetés esetében nagyon nagy eredmény, hiszen néhány százalékos elmozdulás is milliárdokat jelentett volna. A stabil gazdálkodást úgy tudtuk véghezvinni, hogy mindeközben nem kellett beruházási programokat leállítani, átütemezni vagy kulturális programokat elhalasztani. 2023-ban a legnagyobb kihívás kétségkívül az energiakrízis megoldása lesz. 2022-höz viszonyítva 2023-ban több mint 4 milliárd forinttal növekszik a város energiaköltsége, és ebben még nincs benne a Debreceni Vagyonkezelő és tagvállalatai – köztük a DKV Zrt. – energianövekménye. De ezekkel együtt is úgy látom, hogy 2023-ban is képesek leszünk növekedési pályán tartani a várost.

Az energiakrízis mellett 2023 másik „slágertémája” Debrecenben a CATL akkumulátorgyár ügye lehet?

Nagyon sok hamis, minden alapot nélkülöző információ látott napvilágot eddig az akkumulátorgyárral kapcsolatban. Most már egy új kommunikációs fázisban tart az ügy, hiszen a cég december elején benyújtotta a konkrét tényekre, adatokra épített engedélykérelmeit. Ezzel elérhetővé váltak azok a dokumentumok, amelyekből látni lehet, milyen paraméterekkel rendelkezik majd a tervezett üzem.

Az egyik neuralgikus téma a vízkérdés. Az elmúlt hetekben már olyan lakossági fórumok is zajlottak Debrecenben, ahol napi 40 ezer köbméternyi vízfogyasztásról szólt a diskurzus, ami azért is képtelenség, mert a város közgyűlése 2022 év nyarán egyhangúlag jelölte ki a Déli Ipari Park infrastruktúrájának maximális kapacitását: ez a felső határ a víz esetében 24 ezer köbméter/nap. Ennek az ipari park minden egyes betelepülőjének vízigényét magában kell foglalnia.

A CATL kapcsán emlegetett 40 ezer köbméteres nagyságrendhez képest a gyár – a benyújtott engedélyeztetési kérelem szerint – ennek a vízigénynek a 10 százalékát sem fogja felhasználni. A napi átlagos vízfogyasztása ugyanis 3300 köbméterben van meghatározva, ráadásul ennek nagy részét tisztított szennyvíz, úgynevezett szürkevíz formájában használná fel. Mindemellett egyértelmű, hogy a gyárnak minden környezetvédelmi szempontot teljes egészében be kell tartania. Hozzáteszem, ez a gyár sem lesz veszélyesebb, mint mondjuk bármely gyógyszergyár Debrecenben, amely vegyi anyagokkal dolgozik. Ezek esetében is szigorú feltételei és garanciái vannak annak, hogy ne jelentsenek veszélyt sem a környezetre, sem a városban élőkre.

Ugyanezeket a szempontokat fogja a kormányhivatal az engedélyezési eljárás során érvényesíteni az akkumulátorgyárral szemben is. A másik szempont, hogy a környezetkímélő közlekedésre történő átállás alapvető feltétele az energia tárolása, az akkumulátorgyártás. A CATL legnagyobb megrendelői éppen azok az autógyárak, amelyek a fenntartható mobilitás legfőbb zászlóvivői. Ebbe a képbe nyilvánvalóan nem férne bele az, hogy egy vállalat környezetpusztító technológia felhasználásával gyártson részegyéget egy olyan termék számára, amely azt hirdeti, hogy környezettudatos átállásra van szükség. Ha ez így lenne, ez az üzleti kapcsolat létre sem jöhetne. Az akkumulátorgyár tehát minden környezetvédelmi paraméternek meg fog felelni. Nyilván minden gyárnak, de még egy autó beindításának is van környezeti terhelése, de hangsúlyozom, hogy környezetkárosító hatása ennek az üzemnek nem lehet és nem is lesz! Meggyőződésem, hogy Debrecen a 21. század két legfontosabb iparágában, az energiatárolásban és az elektromobilitásban is a lehető legjobb pozíciót tudta megszerezni.

Matey István