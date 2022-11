Brüsszelből egyenesen Debrecenben landolt Szijjártó Péter pénteken, hogy részt vegyen egy BMW-beruházással kapcsolatos pénteki sajtóeseményen.

A külgazdasági és külügyminiszter a cívisvárosi bejelentésen úgy fogalmazott: az európai kontinensen az ország feje fölött csapkodnak a hullámok. A szomszédban dúló háború és az arra válaszul tett brüsszeli szankciók a recesszió felé sodorja az ország gazdaságát. – A Kormánynak célkitűzése, hogy ezt elkerüljük. Ezt beruházásokkal lehetséges, amelyekből munkahelyek jönnek létre, majd termelés és gazdasági növekedés lesz – mutatott rá. A tárcavezető elmondta, Magyarország az elektromobilitás egyik fellegvárává válhat európai, de akár világszinten is. Az elektromos hajtásláncok veszik át a piacvezetést a következő évtizedeiben.

– A BMW akkumulátor-összeszerelő üzemet is létrehoz épülő debreceni gyárában, a projekt összértéke így eléri a 800 milliárd forintot, és ezzel Magyarország történetének harmadik legnagyobb zöldmezős beruházása lesz– emelte ki. A kormány az új gyártóegységhez további 13 és fél milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Az ütemezésnek megfelelően haladnak a Debrecenben épülő BMW-gyár munkálatai, a napokban elkészült többek között villamosenergia-ellátásához szükséges alapinfrastruktúra-fejlesztés is. Fél éven belül elkészülhet a gyár központi épülete, oktatási központja és a festőüzeme is. – A Debreceni autógyárunk mellett egy újabb gyáregységet hozunk létre, az autókhoz szükséges magas feszültségű akkumulátorokat előállító üzemet, mintegy 2 ezer milliárd euró értékben, ezzel több mint 500 új munkahelyet teremtve – jelentette be Milan Nedeljković, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja pénteken Debrecenben.

Az új üzem 2025-ben, az autógyártással egy időben indul majd.

Nedeljković elmondta: a BMW Csoport valamennyi európai üzemében, több típusban is gyárt elektromos autókat. Céljuk, hogy 2030-tól eladásaik legalább felét az ilyen meghajtású járművek tegyék ki. A vállalat iFactory koncepciójáról elmondta: céljuk az olyan fenntartható elektromos autógyártás kialakítása, ahol maga a gyártási folyamat is teljesen mentes a fosszilis energiák felhasználásától. – Az akkumulátor modulok helyben történő összeszerelése rugalmasságot és hatékonyságot biztosít számunkra – hangsúlyozta az igazgatóság gyártásért felelős tagja. A fenntartható gyártási módszereivel a debreceni gyár lesz a világon az első, amely fosszilis anyagok felhasználása nélkül fog elektromos autókat gyártani.