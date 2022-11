Az Országos és a Tiszántúli Vízügyi Főigazgatóság szervezésében összegezték kedden a Civaqua-program jelenlegi állását az Innovációs Központban.

Papp László, Debrecen polgármestere a köszöntőjében elmondta, hogy Magyarország legjelentősebb vizes projektje 50 százalékos készültséget mutat. Felidézte, hogy a beruházás gondolatát az 1970-es években fogalmazták meg először.

– Hosszú előkészületi munkálatok után az utóbbi időszakban Debrecen gazdaságfejlődési sikerei miatt is felértékelődött a víz kérdése. A program nem a város vízellátását, hanem vízháztartását hivatott helyretenni, így nem az iparfejlesztés, hanem a környezeti és lakossági igények kiszolgálására született meg – mutatott rá.

Forrás: Molnár Péter

Papp László kiemelte, hogy Debrecen vízellátása és vízháztartása hosszú távon is biztosított, és 2023 második félévétől a város olyan mennyiségű vízzel gazdálkodhat majd, mint talán soha, vagy csak a régmúltban. Kitért arra is, hogy felszíni vizek híján fontos szempont volt a termőföldek öntözhetősége is, a többletvízhozam ezért a környező területek vízháztartásának javítását szolgálja majd.

A második ütem kapcsán a polgármester arra is emlékeztetett, hogy a program folytatásával a Nagyerdő vízháztartása és a jóléti tavak vízpótlása lesz a cél. Kitért a Future of Debrecen ötletpályázatára is, mert az ott bemutatott és díjazott tervek részei lesznek a jóléti fejlesztésnek.

– A Vekeri- és a Fancsika-tavak, valamint a Tócóvölgy fejlesztése társadalmi és környezetvédelmi szempontokat is kielégít majd – összegzett.

Láng István, az OVF főigazgatója

Forrás: Molnár Péter

Láng István, az OVF főigazgatója elmondta, hogy a vízgazdálkodás nemcsak Debrecen fejlődésével, hanem azzal az aszállyal is versenyben van, mely 1931 óta az összes hazai rekordot megdöntötte.

– Vízhiánnyal kell számolnunk, és nagy a lemaradás, ami már a Keleti-főcsatornával kapcsolatban is bebizonyosodott. Most tartunk ott, hogy csak egy évet kell várni, hogy a víz elérje Debrecent – jelentette ki , majd hozzáfűzte: látva a fejlődést, Nyíradony és Hajdúsámson irányába is jut majd az ideérkező vízből. – A cél, hogy Debrecen vízellátása kiteljesedjen – összegezte.

Kincses Dávid a tiszántúli főigazgatóság képviseletében arról beszélt, hogy a vállalat életében mérföldkő a beruházás. A szakember az 1974-es fejlesztési terveket idézte fel, majd kivetítőn szemléltette az épülő szivattyútelep, vezetékrendszer és a további műtárgyak kialakítását.

Kincses Dávid

Forrás: Molnár Péter

– A munkatelepen most gépészeti és elektromos tervezés van folyamatban, a vezetékfektetés több mint 90 százalékos készültségű, az egész éves ütemes haladásra pedig azért volt lehetőség, mert a szárazság kedvezett a munkakörülményeknek. A Tócó medrében összesen 19 műtárgy valósul majd meg – szögezte le.

SZD