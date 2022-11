Észszerűbb építésügyi szabályozás lesz

Lázár János elmondta: jövő tavaszra terveznek elkészíteni egy olyan építésügyi törvénycsomagot, amely a gazdasági növekedést segíti, erősíti. – Magyarországon három jogszabályanyag szabályozza azt, hogy mit lehet építeni és hogyan kell építkezni. Ebből a háromból szeretnénk egy új törvényt kovácsolni. Az az elképzelésünk, hogy a magyar építési szabályrendszer elsősorban a gazdasági növekedést, a beruházáspolitikát szolgálja, és ennek érdekében, az akadályok lebontásában szeretnék segítséget kérni a kamara valamennyi tagjától, a magyar vállalkozásoktól – emelte ki a tárcavezető. A jelenlegi problémára rámutatva példaként hozta: egy út megépítése két évig tart, egy vasúti beruházás pedig legalább tíz éves munkát igényel. – Azt a célt szeretném elérni, hogy néhány éven belül, amikor valaki átjön az osztrák-magyar határon, Hegyeshalomnál, ne érezze azt, hogy egy másik országba érkezett – nyomatékosította, majd hozzátette: a magyar vállalatok versenyképességét létkérdés, hogy növelnünk kell, mert ha nem így alakul, akkor a magyar vállalatok nem férnek például be a Debrecenben zajló kivitelezési munkálatokba a külföldi vállalatok esetében.

A társadalmi felzárkózás alappillére a mobilitás

– A magyar közlekedés átalakítása terén egy olyan tárcát kell most átvennem, ami alapvetően jó állapotban van, ahol elkezdődött egy szemléletváltás, melyben a közlekedés egy gazdaságösztönző ágazat, a mobilitás pedig egy lehetőség és nem pedig az állam hatósági szemléletének, vagy az állam uralmi vágyának az érvényesítése – tért át a közlekedésügyre. Mint kifejtette, ha egy országban a mobilitás, közlekedés ügye rendben van, okos és jól szervezett, lehetőséget nyit nagyon sok ember számára is. Debrecen erre egy nagyon jó példa lesz most, és a következő húsz esztendőben. – A jó közlekedés hiánya megfosztja az embereket a fölzárkózásról, ingázásra, elvándorlásra, elköltözésre és a szülőhely elhagyására kényszeríti őket – húzta alá. Ennek visszaszorítása érdekében olyan lehetőségek kidolgozása szükséges, hogy az embereknek legfeljebb egy órát kelljen naponta ingázniuk vidékről a munkahelyük és lakóhelyük között. Ehhez egyrészt szükség van a tömegközlekedés korszerűsítésére, valamint a hazai úthálózat fejlesztésére is. – Magyarország számára óriási lehetőség, hogy híd legyen Nyugat és Kelet között. Ebből a pozícióból gazdasági előnyt és erőt kell kovácsolni – hangsúlyozta.

A tárcavezető előadása végén elmondta: Debrecen polgármestere több beruházásban kérte a miniszter segítségét. – Nemcsak ígéretet tettem, hanem tárcám szakmai programjának teszem ezeket a közlekedésfejlesztéseket. Célunk, hogy az ország második fővárosa legyen Debrecen – emelte ki Lázár. A jövőben a közlekedésügyi minisztérium programját képezi a Debrecen keleti elkerülő útjának kialakítása, a Debrecen-Nagyvárad villamosvasút és intermodális központ megépítése, a nemzetközi repülőtér kétmillió fős forgalom lebonyolítására alkalmassá tétele, valamint a 47-es négysávúsítása Debrecen és Békéscsaba között.

BS