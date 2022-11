A napokban egy olvasónk kereste meg szerkesztőségünket azzal a kérdéssel, hogy mi a helyzet az elektromos autók üzemeltetésére nyert pályázattal Berettyóújfaluban. Többek között azért fordult hozzánk, mert az eddigi ingyenes szolgáltatásért most már fizetniük kell az elektromos autót használóknak.

A Haon megkérdezte Muraközi Istvánt, a város első emberét a jelzéssel kapcsolatban. A polgármester elmondta, hogy a korábban elnyert támogatási forrást a pályázat szerint fordították a fejlesztés megvalósítására. Berettyóújfaluban két töltőpontot hoztak létre, amik összesen négy autó töltését teszik lehetővé egy időben. Az egyik a piac közelében, míg a másik a városközpont területén kapott helyet. A töltőpontok most is üzemelnek, a pályázat fenntartási időszaka azonban lejárt.

– Addig vállaltuk, hogy az önkormányzat saját maga fizeti a töltőállomások villamosenergia-igényét. Az elmúlt időszakban sajnos óriási mértékben megnövekedtek a villamosenergia-árak, emiatt, a képviselő-testület döntése értelmében, ez év november 1-től a töltőpontok üzemeltetését átadtuk egy külső cégnek, amely továbbra is biztosítja Berettyóújfaluban az elektromos autók töltését, de már díjfizetés ellenében – magyarázta a polgármester.

Elmondta azt is, hogy az energiaárak növekedése, továbbá a töltőpontok egyre nagyobb kihasználtsága miatt igen magas, sok millió forintos költséget jelentett a töltőpontok üzemeltetése a városnak. Mint ahogyan arról korábban portálunk is beszámolt, a jelenlegi válsághelyzetben takarékossági intézkedéseket kényszerült meghozni a város vezetése a túlélés érdekében. Muraközi István úgy fogalmazott: a töltőpontok üzemetetésének átadása is része volt a takarékossági lépéseknek.

BBI