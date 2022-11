Morajjal és széllel landolt a gép, a felderítők pedig szép sorban megindultak felé, mi pedig – az alakzatot nem éppen tartva – ballagtunk utánuk, s felszálltunk a fedélzetre. Ahogyan megbeszéltük, az oldalajtóval szemben ültünk le, onnan jól látjuk az ugrásokat.

Forrás: Kiss Annamarie

A megfelelő magasságot elérve először a körkupolás ernyősöknek nyílt az ajtó. Ez a típusú ejtőernyő gépbe bekötött rendszerű, tehát ahogy a katona kiugrott a gépből, nyílt is az ernyő. Sorban „potyogtak” ki a semmibe a felderítők, majd az ajtó zárult, a gép pedig emelkedett tovább. A szintkülönbség-változás miatt a fülünk recsegett, de ez, és a helikopter folyamatos zúgása sem nyomta el a füttyszót, mely a következő ajtónyitást előzte meg. Ezek szerint elértük az 1500 méteres magasságot, jöhetnek a légcellás ejtőernyősök. Felsorakoztak ők is a gép közepén, majd sorban kivetették magukat abból. Az utóbbi esetében ilyen magasságról 10 másodperc szabadesés után a katonának kell nyitnia az ernyőt.

Forrás: Kiss Annamarie

A gép belsejében már csak azok maradtunk, akik nem ugranak, a helikopter a levegőben tett egy nagyobb kört, hogy a katonák a szárazföldön felkészüljenek a következő ugrásra, majd felvette újra őket. A második kört követően kiszálltunk a gépből, hogy a hátralévő két ugrást már lentről nézzük meg. A fűben egy hatalmas, narancssárga X jelölte a célterületet, ennek környékén vártuk az égből szállingózó katonákat. A negyedik ugrás tájékán már az eső is elkezdett esni, de ez nem jelentett akadályt, minden felderítő megugrotta a négyet ezen a délutánon.

Hajnal István ezredestől megtudtuk,

itt mindenki harcra kész, azaz Combat Ready minősítésű ejtőernyős, ez azt jelenti, hogy éjszaka, bonyolult terepre is képesek teljes felszereléssel földet érni a meghatározott területre.

Idén ez volt az utolsó ejtőernyős táboruk, jön a rossz idő, és már elértek az ugrásaik végére is. Az, hogy egy katona mennyit ugrik egy évben, a minősítésétől függ: 12 az alap, de képesítéstől függően 60-70 ugrás/év is lehet. Az ezredes összesen több mint 350-en van már túl, legmagasabb ugrása 4200 méterről volt. És bizony az ugrásszámok nem csak a statisztikához kellenek, mint megtudtuk, egy rituálé is kötődik hozzájuk, ennek részleteibe ugyan beavattak minket, de ez maradjon inkább a katonák titka.

KD