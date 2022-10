A város gazdaságilag erős, az elmúlt nyolc év gazdaságfejlesztési eredményei nélkül meglehetősen nehéz helyzetben lennénk. Vannak tartalékaink, de komoly esély van arra, hogy a következő hónapokban ezeket feléljük attól függően, hogy az irreális energiahelyzet meddig áll majd fenn

– nyilatkozta az Indexnek Papp László. A debreceni polgármesterrel hétfőn jelent meg a portálon hosszabb, több területet is érintő beszélgetés, melyben azt is megkérdezték a városvezetőtől, Debrecen készített-e már kiadáscsökkentő menedzsmenttervet. Papp László elmondta, a rezsiárak emelkedése sújtja Debrecent is,

a tervezett intézkedéseket a héten mutatja majd be.

– A menedzsmentterven folyamatosan dolgozunk, azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy a tervezés jelentősen függ az aktuális piaci energiaáraktól. A távhő ára az európai gázárak drasztikus növekedése miatt mellbe vágó mértékben megugrott, hiszen egyik pillanatról a másikra, szeptember 30-ról október elsejére az intézményi felhasználók esetében a 16-szorosára emelkedett, de ez december 31-ig van érvényben. Egy Debrecen-méretű város esetében súlyos milliárdokról van szó, így az energiaköltségek kigazdálkodásához nem elég egyszerűen meghúzni a nadrágszíjat, mert ezt a költségnövekedést egyszerűen nem lehet kigazdálkodni – mondta a polgármester, aki arra is kitért, hogy

a döntéseiknél prioritásként kezelik az óvodák, a bölcsődék és a szociális intézményrendszer zökkenőmentes működését.

– Nyilvánvalóan lesznek olyan intézkedések, amelyek érintenek majd sport- és kulturális létesítményeket. Célunk, hogy funkciók megszűnése nélkül szervezzük át a város intézményrendszerét az előttünk álló kritikus hónapokra. Tehát továbbra is lehetőség legyen színházba, koncertre járni.

A Kodály Filharmónia és a Csokonai Színház a következő hónapokra az új, most nemrég átadott Csokonai Fórum épületébe költözik. Ezzel a gyakorlattal él a Debreceni Szakképzési Centrum is. Mindezek mellett előfordulhat, hogy lesz olyan intézményünk, amelyet átmenetileg bezárunk majd

– mutatott rá Papp László.

A beszélgetésből kiderül többek között, hogy nem döntöttek még eddig semmilyen rendkívüli vagyonértékesítésről. Debrecen előnye, mint azt a polgármester hangsúlyozta, hogy a nagy munkahelyteremtő beruházásoknak – pl. a BMW, a CATL és a Semcorp – köszönhetően jelentős ipariingatlan-értékesítéseket hajtottak végre, de az így létrejövő eredményt jelen pillanatban nem fejlesztésekre, hanem a napi energiaköltségek finanszírozására használják fel.

Magyarul elégetjük és elvilágítjuk gáz és elektromos áram formájában. Ez semmiképpen sem egy jövőbe mutató stratégia, de a működőképesség fenntartásához most erre van szükség

– jelentette ki Papp László.

Szóba került még, hogy

megfontolják, bezárják-e az önkormányzat egyik szállodáját a következő hónapokra;

Debrecen, mivel kiemelkedő befektetési célpont, akár profitálhat is a recesszióból;

és a versenyelőnyhöz a debreceni reptér is hozzájárul.

