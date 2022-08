Június közepén szinte naponta számolt be arról a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, hogy hortobágyi tűzhöz kellett vonulniuk az egységeknek, de már március végén hírt adtunk arról, hogy húsz hektáron égett le az avar és az aljnövényzet. Május végén hatalmas nádastűz pusztított, melynek terjedését a szél itt is felgyorsította. Itt a tűzoltók ellentüzet is gyújtottak, hogy befolyásolni tudják a lángok terjedését, de azok nem álltak meg, végül száznyolcvan hektár égett le. Ekkor a HNPI arról számolt be, a tűz jelentős természetvédelmi kárt okozott, de teljes pontossággal megállapítani az élővilág pusztulásának mértékét nem lehetséges. Leginkább szembetűnő az éppen költésben lévő nádi énekesmadarak tojásos és fiókás fészekaljainak totális pusztulása, de a nagyobb mobilitással jellemezhető, nagyobb testű emlősök – őzek, rókák, vaddisznók – főleg fiatal egyedei is károsodtak.

Július 7-én a déli órákban keletkezett tűz a Hortobágyi Nemzeti Park hajdúszoboszlói Angyalháza nevű pusztáján. Az élénk szeles időjárásban a lángok nagyon gyorsan terjedtek, a veszélybe került állattartó telepeket és egyéb épületeket a helyben lakók és dolgozók helytállása és a gyorsan kiérkező tűzoltóegységek beavatkozása mentette meg. A tűz 265 hektár felületet emésztett fel, és átterjedt a nádudvari Szelencés-pusztára is.