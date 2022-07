A katasztrófavédelem szerda délutáni tájékoztatása szerint tizenöt tűzoltóegység dolgozik a lángok oltásán, mintegy négyszáz hektáros területen foltokban lángra kapott az erdő aljnövényzete és nádas-bozótos területek. A helyszínen a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a hajdúszoboszlói, a mezőkövesdi, a tiszafüredi, a karcagi, a debreceni, a füzesabonyi, a hajdúnánási, a tiszaújvárosi, az egri, a hajdúböszörményi és a hevesi hivatásos, valamint az egyeki önkormányzati tűzoltók.

A füst terjedése miatt lezárták a 33-as főút érintett szakaszát.

A főutat a 63. kilométerszelvénynél zárták le | Forrás: Tóth Imre

Egy közeli lakóház udvarán is tűz keletkezett, a munkálatok idejére egy embert kikísértek. A tűz azonban lakóházakat nem veszélyeztet. Az egységek munkáját a nagy szél és a mocsaras terület járhatatlansága nehezíti. A lángok egy közeli napraforgótáblába és szalmabálákba is belekaptak. A felderítésbe drónt is bevontak.

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője az MTI-nek elmondta:

a kedden keletkezett tüzet körülhatárolták, jelenleg az újragyulladásokat figyelik a tűzoltók.