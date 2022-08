Az első Kun László Fesztivált 2007-ben rendezték. Az akkor megjelent szép számú közönség jelezte, kis településeken is igény van arra, hogy neves, közismert szereplőkkel személyesen találkozhassanak. A rendezvény létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, hogy alkalmanként 6-8 ezer ember jelenik meg az eseményen.

Idén két év kihagyás után még többen voltak a tizennegyedik alkalommal megrendezett fesztiválon. A legkisebbeknek több, őket foglalkoztató programmal is kedveskedtek: kézműves foglalkozás, játszóház, lufihajtogatás, Manó Party, óriás csúszda, ugrálóvár fogadta a gyerekeket. A szervezők gondoltaka környékbeli amatőr csoportokra is, így fellépett a Peszterce Szabadidő Néptáncegyüttes, a Harsány Táncegyüttes és a Kis-Homrogi Néptánc együttes is. Nagy sikert aratott a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület műsora, az idősebbek pedig a régi idők slágereinek örültek a legjobban, szívesen énekelték Csocsesz és Kaczor Feri számait.

Ahogy közeledett az este, a közönség egyre gyarapodott. Főleg a fiatalokat vonzotta Takács Nikolasz, Kocsis Tibor, Burai Krisztián, a Wellhello, Alee és Manuel fellépése. A fesztivál rendezői gondoskodtak arról, hogy változatos étel- és italválaszték álljon a vendégek renelkezésére. A legnagyobb sikere az Apáti Ízek Boltja által készített finom tésztáknak és süteményeknek volt. Távoli helyekről is érkeztek a településre, többen pedig erre az időre tervezték szabadságukat. A rendezvényen Bulcsu László, a megyei önkormányzat alelnöke adta a településnek a megyei identitás szimbólumát, a Bocskai-szablyát.

Tarsoly Attila polgármester elmondta, a sikeres rendezvény arra sarkalja őket, hogy a hagyományt folytatva jövőre is megrendezzék a Kun László Fesztivált.

Vmirjáncki József