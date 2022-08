Nem túlzás kijelenteni, a gyerekek úgy érzik magukat a játszóparkban, mintha egy mesevilágba csöppennének. Egy olyan helyre, ahol kicsik és nagyok egyaránt otthon érezhetik magukat. Új barátokat szerezhetnek, és ami talán a szülők legnagyobb öröme: mindeközben bővíthetik a tudásukat. A Sziget-kék kapuján belépve valódi csodavilágba csöppenünk, ahol mosolygó, kacagó gyermekekkel találkozunk. Ha eltöltünk egy kis időt a gyerekek birodalmában, akkor hamar rájövünk, hogy a nagy kilátótorony, a csúszdák és a függőhíd a legkisebbek kedvencei közé tartoznak. Voltaképpen egy kisvárosba csöppenünk, ami a jelenkor lekicsinyített változata, ahol a látogatók nagyon otthonosan mozognak.

Mira és Zolika

Forrás: Kiss Annamarie

Megunhatatlan park

– Az újságban és az interneten olvastuk, hogy megnyitott egy új játszótér Debrecenben. Nagyon szerettük volna mihamarabb elhozni a gyermekeinket, de még csak most tudtunk sort keríteni rá – fogalmazott a Haon kérdésére Sárándiné Éva, aki Hajdúszoboszlóról érkezett a két gyermekével és édesanyjával a megújult tematikus parkba. Mint kiemelte, a képekről is nagyon tetszettek gyermekeinek, Sárának és Zsombinak az itt található játékok, ám feltérképezni őket teljesen más.

– Óriási területen fekszik a park, rengeteg játék található, amiket már az első pillanattól imádnak a gyerekeim. Egy biztos, olyan minivárost hoztak létre a Nagyerdő szívében, ami megunhatatlan nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek számára is – vélekedett.

Kézműves foglalkozás, arcfestés, bábelőadás szórakoztatta azokat a gyerekeket, akik a kergetőzés, csúszdázás után úgy döntöttek, szusszannak egy keveset.

Forrás: Kiss Annamarie

Sőt, azok a az óvodások, kisiskolások sem unatkoznak, akik jobb szeretnek feladatokat megoldani, sikereket elérni, ugyanis vár rájuk a Sziget-kék küldetés. A játék során hét feladatot kell megoldaniuk a bátor vállalkozóknak.

– Helyiek vagyunk, de először járunk a játszótéren, mondhatni korán érkeztünk, már kilenc órakor itt voltunk, és teljesen elégedettek vagyunk. A kicsik nagyon élvezik az ittlétet, a házak teljesen fel vannak újítva, tényleg csak ámulunk. A gyerekek még most sem tudják, mihez nyúljanak, honnan csússzanak le, hova másszanak fel, egyik helyről a másikra vándorolnak – lelkendezett Kissné Boda Judit. Hozzátette, úgy látja, hogy az egész délelőttöt el tudják tölteni a szabadban.

Négy évszakos játszótér

– Anya, elmegyünk a kórházba? – kérdezte kiáltva Bianka, aki a húgával, Annával és édesanyjukkal, Kissné Galambos Annával gondolták úgy, hogy augusztus utolsó hétvégéjét kihasználva kilátogatnak a játszótérre. Őszintén szólva, nagyon furcsa ilyeneket hallani kisgyermekek szájából: indulás a bankba! Ennek ellenére a Sziget-kék területén az utóbbiak egyáltalán nem meglepők, ugyanis a minivárosban valóban minden megtalálható, csak jó helyen kell keresni. – Voltunk már itt egyszer, azonban szívünk szerint többször jönnénk, viszont olyannyira népszerű a tér, hogy úgy vagyunk vele, inkább a kora reggeli órákban hozzuk el a gyerekeket – jegyezte meg Kissné Galambos Anna.

Kissné Galambos Anna lányai, Bianka és Anna

Forrás: Kiss Annamarie

Tapasztalatai szerint a lányainak nem tudnánk olyan debreceni játszóteret mutatni, amit ne ismernének, viszont most a legújabb a kedvencük. Úgy véli, minden városban fontos, hogy legyen a gyerekeknek saját kis birodalmuk. – Remélem, a jövőben a belvárosban is nyílik hasonló miniváros, ha nem is akkora, mint a Nagyerdőn található. Mindemellett egy vízi játszótérre is nagy szüksége lenne a városnak, de ez a jövő zenéje, így nyár végén az a legfontosabb, hogy itt van nekünk: a Sziget-kék! – hangsúlyozta.

Szabó Attila a két fiával érkezett a négy évszakos játszótérre, ahol minden nagyon tetszik nekik. A nagyobbik fiának az óriás csúszda a kedvence, kisebbik fia, Marcel, a hinták szerelmese.

Szabó Attila és kisebbik fia, Marcel

Forrás: Kiss Annamarie

– Bízunk abban, hogy a hűvösebb időszakban is ki tudjuk majd használni a játszótér adta lehetőségeket. Nagyon kellett már Debrecennek egy ilyen elvarázsolt miniváros, ahol a kicsik kellőképpen kiélvezhetik a gyermekéveiket! – adott hangot örömének.

