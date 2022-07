Hamar kedvenccé vált az élménytorony

Utak, játszóházak, közlekedési lámpák tárulnak mindazok szeme elé, akik belépnek a Sziget-kék világába. A tematikus park a maga mintegy 450 négyzetméternyi területével valóban egy miniváros élményét adja a gyerekeknek.

– Kedvenc játék még nincs, egyelőre felfedezzük ezt az új játszóparkot, de ahogy látjuk, itt szinte minden korosztály megtalálja a magának való szórakozást. Egészen a pici gyerekektől a kiskamaszokig – mondta kérdésünkre Pinczés Heléna, aki férjével, Szabolccsal és a 15 hónapos kisfiukkal, Nimróddal érkeztek a nyitónapra. A téglási Kiss Attilával és fiával, Dáviddal az egyik trambulinnál találkoztunk. Előbbi kérdésünkre elmondta: az első órában már több játékot is kipróbáltak.

– Ahogy bejöttünk a kapun, elsőnek a nagy kilátótornyot láttuk meg, így ott kezdtünk. Dáviddal átmentünk a függőhídon is, amit nagyon élveztünk. Azóta kipróbáltuk a drótkötélpályát, a csúszdákat. Minden nagyon tetszett neki – mondta Attila. Dávid egyik kedvenc helyévé vált a Sziget-kék, míg a másik a szemben lévő Oláh Gábor utcai sportcentrum, ahová focizni jár. – Bár nem minden nap járunk be, de lehetőségeink szerint szeretnénk minél többször kilátogatni ide is, akár az edzések után – tette hozzá az apuka.

Forrás: Molnár Péter

Sok a zöld, kevés a beton

A nyitásra egésznapos programkínálattal készültek a szervezők. Volt gólyalábas bemutató, zenés gyermekműsor, bábelőadás, kézműves foglalkozások, valamint óvodás és iskolás gyerekek részére kincskereső játék, amelyen keresztül megismerkedhettek Szabó Magda regényének szereplőivel is.

– A gyermekeink 4 és fél, illetve 6 és fél évesek, most éppen a küldetést csinálják, de előtte már kipróbálták a járgányokat is. Nagyon tetszik ez az új játszópark, rengeteg a zöld növény és a fa. Ezek sok árnyékot adnak, így a melegebb napokon is kellemesebbé teszik az itt töltött időt. Örülök neki, hogy a híresztelésekkel ellentétben kevés a beton – osztotta meg véleményét lapunkkal Baráth-Privigyei Anett. A négyévszakos játszótéren a kilátótorony és miniváros mellett helyet kapott egy szociális blokk, büfé, kávézó, shop és foglalkoztató, valamint egy rendezvényterem. Van továbbá KRESZ-park, versenypálya boxutcával és parkolóházzal és több akadálymentes játszóeszköz is.

Bekecs Sándor