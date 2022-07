Hat mozgatható vadkamerát adott át a napokban Hajdúböszörmény önkormányzatának a Hajdúböszörményi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriuma – számolt be legutóbbi számában az önkormányzat hetilapja. A köztéri kamerák beszerzésére 800 ezer forintot fordított a kuratórium. Varjasi Imre, a kuratórium elnöke kiemelte, évek óta azon dolgoznak, hogy a város közbiztonságát segítsék, akár tárgyi formában is. Az eszközök a későbbiekben segítik majd azokat a megfigyeléseket, melyeknek köszönhetően csökkenhet többek között az illegális hulladéklerakás, továbbá mivel a város nagy mezőgazdasági területekkel rendelkezik, így a határok megfigyelésére is alkalmasak lesznek, biztosítva a mezőőrség és a közterület-felügyelet hatékony munkavégzését. A városban jelenleg 55 darab fix állású kamerával felszerelt térfigyelő rendszer működik, azokat február 1. óta a Városüzemeltetési Intézmény működteti.

HBN