A száraz időszak a fákat is megviseli, megmentésükért most vizesvödör-kihívást indított Kenyeres Attila debreceni kötődésű újságíró, egyetemi tanár. „Bizonyára sokan tudjátok, hogy az ország jelentős részén súlyos aszály pusztít, és az előrejelzések szerint ebben nem is nagyon várható változás” – mutatott rá Facebook-oldalára néhány nappal ezelőtt feltöltött videójában, hozzátéve, sok helyen haldokolnak, vagy már ki is pusztultak a fák és facsemeték. Mint mondta,

az ő challenge-ének lényege, hogy mindenki fogjon egy vödör vizet, és azt ne magára, hanem egy szomjazó fa tövére öntse.

„Bár nekem nincs milliós követőtáborom, mint a nagy influenszereknek, és anyagi hasznom sem származik ebből, de hiszem, hogy ezzel a challenge-dzsel is sokat tehetünk magunkért, egymásért és szó szerint a túlélésünkért, szóval öntözésre föl!” – zárta szavait Kenyeres Attila, majd a nála lévő vödör vizet egy fa tövére locsolta.

A kezdeményezéshez a videót továbbosztva a Future of Debrecen csapata is csatlakozott, közösségi oldalukon ők is öntözésre buzdítják a lakosságot.