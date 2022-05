Ide kötődnek legelső munkatapasztalatai, ide irányította vissza az életpályája a hajdúszobosz­lói gyökerű Czegle-Pinczés Enikőt. Az új vezérigazgató hamarosan Kircsi Lajost váltja annak lemondása után, a Hungarospa tulajdonosi jogait gyakorló önkormányzati képviselő-testület április 21-ei határozata alapján. – Úgy érzem, hogy egész eddigi életem ide mutatta az irányt. Megdöbbentett a felismerés, hogy az itt szerzett első munkatapasztalatok, a pályakezdő szakemberként itt végzett feladataim, a későbbi munkahelyeimen a termék- és szolgáltatásfejlesztés, azok a területek, amelyekben képeztem magam, mind ezt a visszatérést alapozták meg – osztotta meg gondolatait.

Nagy utat tett meg

Czegle-Pinczés Enikő nemcsak a Hungarospa Hajdúszobosz­lói Gyógyfürdőhöz, hanem városához is kötődik. Itt élnek szülei, családja, ide tért haza külföldi hivatalos útjairól. Tizenöt éves korától a hangosbemondóban dolgozott nyaranta, minden információ befutott hozzájuk. „Két napot dolgoztunk, két napot füriztünk.” Közben a két tannyelvű gimnázium után a Debreceni Egyetem közgazdaságtudományi karán is befejezte tanulmányait. Azután még egy nyárra bejelentkezett, akkor kérdezte meg tőle Czeglédi Gyula vezérigazgató, a város jelenlegi polgármestere, érdekelné-e más feladat. Marketingstratégiát kellett összeállítania az akkori, mediterrán tengerparthoz kapcsolódó nagyberuházáshoz. Két év múlva sodorta el az élet Debrecenbe, majd megszületett a lánya. Később egy nemzetközi cégnél helyezkedett el termékmenedzserként, majd termék­igazgatóként. Rendszeresen utazott külföldre, Belgiumba, Hollandiába, Észak-Írországba. Jelenleg is szinte csak külföldiekkel dolgozik.

Az új vezérigazgató pályafutásában gyökeres fordulat kezdődött 2019-ben, amikor Czeglédi Gyula újra felvette vele a kapcsolatot. Az önkormányzati választásokat követően Czegle-Pinczés Enikő is pályázott a Hungarospa vezérigazgatói pozíciójára. Nem őt nevezték ki, de beválasztották a háromtagú igazgatóságba. 2021 júniusától még több feladatot kapott, az operatív munka felügyeletét is rábízták, és jelenleg, felmondási ideje alatt helytáll a mindennapokban debreceni munkahelyén.

Jubileumot ünnepelhetnek

Az új pozíciót illetően úgy fogalmazott: villámcsapásként tudatosult benne a felismerés, hogy mindig erre készült, képezte magát.

Röghöz kötött vagyok, ennél jobban talán nem is lehet. Nem tudom, hogy a szoboszlóiakban mennyire van meg ugyanez a jó érzés, én beleborzongok, amikor megérzem a gyógyvíz, de legfőképpen a strand illatát. Újra és újra visszahozza a fiatalkoromat.

A képviselő-testület a társaság zárszámadásának elfogadását követően hozta meg határozatát, hogy a feladatra alkalmasnak tartott, korábban már pályázó szakembert bízzák meg a vezérigazgatói feladatokkal. Emellett az igazgatóság tagja marad.

A társaságot keményen sújtotta a világjárvány, ezért a legfontosabb cél az elmúlt két évben a gazdasági túlélés, illetve minél több itt dolgozó lehetőség szerinti megtartása volt.

– Az idén kilencvenöt éves lesz a fürdőnk, amely soha nem került ilyen helyzetbe, talán csak a II. világháború miatt tartott zárva néhány hétig – jegyezte meg. Mindazonáltal számos intézkedésnek és az új attrakciónak is köszönhetően a cég az elmúlt évet 193 millió forint adózott eredménnyel zárta. – Megkezdődhetett a kilábalás időszaka, s íme, kirobbant a közelünkben egy háború. Nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz az idegenforgalomra az orosz, ukrán vendégek elmaradása. Marketingstratégiánkban természetesen a magyar vendégek megnyerése a célunk, emellett a számunkra legfontosabb külföldi térségekből érkezőket, főként a román és a lengyel vendégeket várjuk – fűzte hozzá.

Folytatódnak a fejlesztések

A Hungarospa elmúlt évi zárszámadása mellett az idei üzleti tervet is jóváhagyta a város képviselő-testülete, melynek döntései a május 23-ai közgyűlésen válnak hivatalossá. – Ebben az évben a takarékosság a fő szempont, meg kell őrizni a cég stabilitását. Nekem személy szerint is nagyon fontos az alkalmazottak jövője, ezért ahogy a gazdasági mutatóink megengedik, a bérszínvonalukat legalább a megyei átlaghoz kell igazítanunk – mondta.

Április 30-án megkezdődött a strandszezon, ezzel egyidejűleg a saját nyári rendezvénysorozat. A legfontosabb 2022-ben a július végi jubileum megünneplése. A Hungarospa folytatja az attrakciófejlesztést, rendelkeznek koncepciókkal pályázati források kiírására várva. Jelenleg egy nagyszabású projektben vesznek részt a Debreceni Egyetemmel közösen annak vizsgálatára, hogyan hat a psoriasis kezelésében, ha magasan koncentrált sótartalmú vizet alkalmaznak.

A hajdúszoboszlói a Magyar Turisztikai Ügynökségnél mint kormányzati szervnél azon kilenc hazai fürdő között szerepel, amelyek nagyobb összegű gyógyfürdőfejlesztésre pályázhatnak. A hamarosan hivatalosan beiktatandó menedzser felkészülten és bátran várja az újabb kihívásokat. – Ez egy szerelem, az embernek benne van a vérében, s ezért nem számít, hogy mennyire lehet nehéz a feladat. Kellett bátorság, hogy igent mondjak. Sőt nagyon nehéz döntés volt, mert egy stabil munkahelyet hagyok magam mögött. De nem volt olyan racionális érv, amire hallgattam volna, hogy miért ne tegyem. Három gyermekem van, nőként, anyaként a legfőbb célom, hogy ez a fürdő úgy működjön, hogy a gyermekeim és természetesen a hajdúszobosz­lói gyermekek ugyanolyan érzésekkel, élményekkel töltsék itt ifjúkorukat, ugyanúgy kötődjenek hozzá, ahogyan én – mondta Czegle-Pinczés Enikő.

