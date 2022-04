Olyanokkal is találkoztunk, akik először járnak itt, Hargita megyéből érkezett egy családi-baráti hétvégére a nyolcfős csapat, de úgy látják, minden korosztálynak van megfelelő időtöltésre lehetőség, jók az ételek, ezért minden bizonnyal a jövőben visszatérnek még ide.

Forrás: Tóth Imre

Bizony van választék annak, aki a nagy pancsolásban megéhezik, szombaton reggel kinyitottak az ételitalárusok is. Az egyik büfésor üzemeltetőjével beszélgettünk, Jákób Gábor több mint harminc éve vendéglátózik a fürdőben, van miről mesélni. Minden év szeptember 30-án bezárnak, letéliesítenek mindent, a nyitás előtt három héttel pedig kezdik a takarítást. – Minden évben olyan, mintha egy új üzletet nyitnánk. A dolgozók kérdése az utóbbi időben problémás, a Covid miatt a szakemberek elmentek, nem is nagyon jönnek vissza – tudatta. Diákokkal pótolják az elmenőket, a kemény mag pedig télen is kap fizetést, ezzel biztosítja be magát, hogy a szezonra meglegyenek a stabil emberei. Gábor úgy látja, sokat változtak az étkezési szokások, régebben a hurka, a kolbász, a magyaros jellegű ételek mentek, bár ezek még most is megvannak. Ugyanúgy megfőzik a pörköltöket, gulyásokat, az idősebb korosztály igényli ezeket az ételeket. – A lángos harminc éve megy. Volt olyan család, aki jött a picivel, s ma már az akkori picik hozzák a gyereküket lángost enni. Nem egy ilyen család van, ahol láttam felnőni a gyerekeket – mondta büszkén.

Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. leendő vezérigazgatója

Forrás: Tóth Imre

Ahogy telt a délelőtt, egyre több nyugágy került elő, s az idei első hullámveréskor nem is maradt üresen a medence. Úgy tűnik, nem volt rossz döntés a korai nyitás. – A szokásostól eltérően egy nappal korábban nyitottunk ebben az évben, szerettük volna az egész hétvégét kihasználni – mondta lapunknak Czegle-Pinczés Enikő, aki hamarosan a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. új vezérigazgató lesz. A hétvégén a helyiek ingyenesen mehetnek be a fürdőbe, melynek az első részen mind a nyolc medence üzemel már, az Aquapark és a Prémium Zóna később nyit meg. – Nagyon reméljük, hogy ebben az évben már nem lesznek korlátozások. 2019 óta átalakult a vendégkörünk, akkor a magyar vendégek aránya még csak 30-35 százalék volt, a többit a külföldiek tették ki. Tavaly azonban már több mint 70 százalék volt a magyar vendégek aránya, s jelen pillanatban arra számítunk, hogy ez így marad. Természetesen továbbra is várjuk a lengyel, a román és a szlovák vendégeket, sajnos ebben az évben az orosz és az ukrán vendégekre nem nagyon számítunk – osztotta meg.

Mivel különleges év ez a fürdő életében, július 30-án egy hatalmas születésnapi programmal készülnek.

Kiss Dóra