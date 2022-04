Több mint 101 millió forint támogatást nyert a tiszacsegei önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Helyi termék­értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztése” pályázatán. A támogatási összegből modern, mai kornak megfelelő piaccsarnok épülhet a település centrumában. Megkeresésünkre Szeli Zoltán polgármester elmondta, a támogatási összeget megkapta az önkormányzat, és elindította a szükséges eljárási folyamatokat.



Jelenleg egy régi, talán a múlt század hatvanas éveiben felhúzott épületben árulnak a kereskedők Tiszacsegén. Ezt a piacot nem tudná az önkormányzat felújítani, ezért helyette teljesen újat hoznak létre. A település első embere érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a korszerűbb piacon belső és külső eladótér is lesz, az épületben pedig – a mozgáskorlátozottak számára külön – szociális helyiséget alakítanak ki.

Talán vonzóbbá is válnak



A megyében folyamatosan megújulnak régi és épülnek új piacok – erről már korábbi cikkünkben is beszámoltunk. A fejlesztések nem csak a helybélieknek kedveznek: sok esetben egy adott település környezete is kihasználja a korszerű, nagyobb választékot nyújtó lehetőségeket.

Tiszacsegén a most is működő piacot leginkább csak a helyiek veszik igénybe, a kisebb településektől távol eső város vezetősége azonban abban bízik, hogy a fejlesztéssel vonzóbbá és egyúttal látogatottabbá is válik a térségben.

De nemcsak a messzebbről érkező árusok és vásárlók megjelenésében reménykednek, hanem abban is, hogy a helyi termelők piacra viszik a – helyi értéket képviselő – portékáikat.



Azt is megtudtuk, hogy ehhez a fejlesztéshez szorosan kapcsolódik egy másik, a település által már megpályázott beruházás. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) Élhető települések kiírására benyújtotta igényét a város vezetősége, s ha ez sikeresen zárul, akkor a centrumban, a tiszafüredi elágazásnál található parkolóból közösségi teret alakítanának ki, az utcán mind a két oldalon korszerűsítenék a járdákat. Az új piac is ezen a helyszínen épül meg. – Úgy gondolom, ha sikeres a pályázatunk, akkor szép, látványos teret tudnánk kialakítani – mondta a polgármester.

BBI