Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa, a Mathias Corvinus Collegium (MCC), hamarosan meghirdeti a tervpályázatot, amelynek nyomán előbb lebontják a szocializmusban felhúzott toldást, helyére új épületszárnyat építenek, majd a Hajós Alfréd-féle tervek alapján született Aranybika műemléki rekonstrukciója következik.

A hotel közvetlen környezetét is szeretnék rendezni, a Bartók-termet és a Víg mozit renoválni. Előbbi tervezésére és kivitelezésére körülbelül 15-20 milliárd forint áll a Collegium rendelkezésére. A napokon belül kiírandó tervpályázat része a két szomszédos kulturális épület renoválása és a parkoló rendezése is.

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke keddi tájékoztatóján elmondta, a környező ikonikus épületek terveire is van forrásuk, a kivitelezést pedig a várossal összefogva tudják majd megvalósítani.

Újra aranyló lehet a „Bika”

Az Aranybika üvegkupolás csarnokába lépőt lenyűgözi a tér tágassága, a letűnt kort idéző, kidolgozott aranyszínű faldíszítés, a grandiózus csillárok. Itt kellene megállítani az időt vagy sarkon fordulni, s nem észrevenni, a magasba faragott aranyangyalok arcát, amelyre aggodalmat púderez a képzelet: leesik-e a mellettük lengedező rajzlapnyi vakolat keddi sajtótájékoztató alatt vagy kitart. Kitartott. Ahogyan Papp László is sok éves terve mellett – ami időközben polgármesteri keresztté súlyosbodott – hogy egyszer újra régi fényében ragyogjon Debrecen egyik ikonikus épülete. Nagy és örömteli felelősség nyomja a vállunkat, amikor a Bika, a közvetlen környezete, valamint a Bartók-terem és a Víg mozi felújításáról beszélünk – fogalmazott a városvezető, aki méltatta az Aranybikát kormányzati támogatásból megvásárló Mathias Corvinus Collegium (MCC) elmúlt másfél éves szellemi munkáját.

Szellemi központ

A huszonöt éves múltú intézmény a Kárpát-medence tehetséges magyar fiataljaival foglalkozik. Az MCC tízéves kortól az egyetem végéig biztosít olyan képzéseket, amelyek kiegészítik, bővítik az alaptanulmányokat. A kormány 2020-ban jelentős anyagi támogatással ismerte el a két évtizedes munkát és annak kiszélesítésével bízta meg a kollégiumot, amely vállalta, hogy több mint harminc helyen, összesen tízezer fiatalt vesz pártfogásába. Jelenleg ennek a számnak a felénél járnak és huszonhárom központnál – tudtuk meg Orbán Balázstól, az MCC kuratóriumi elnökétől. Az ország legnagyobb városában a polgármester ötletére választották az Aranybikát képzési színhelyül, melybe be is költöztek, kétszáznegyven diákkal. Azóta számos eseményt, szakmai konferenciát, könyvbemutatót, kerekasztal beszélgetést szerveztek a nyilvánosságot is invitálva.

Orbán Balázs

Az ikonikus épület felújítása során fontos szempont számukra, hogy a helyiek nagyobb részének tetszését elnyerje az eredmény. Épp ezért közvélemény-kutatásban győződtek meg többek között arról, hogy a szocializmusban épült szárny a legtöbb debreceninek nem nőtt a szívéhez, sőt sokakat taszít. Ennek elbontása és egy új rész felhúzása lesz az első lépés. Ha elkészült, ide költözhet a kollégium, majd a fő épület, műemléki rekonstrukciót követően, újra szállodaként működhet.

