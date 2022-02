Civil és egyházi szervezetek sora kér imát, gyűjt pénzbeli vagy tárgyi támogatást és juttatja el Ukrajnába. Magánszemélyek posztjai is feltűnnek a közösségi média hírfalán, s percek alatt segítő szándékúak sokasága szól hozzá. A Debrecen-Józsán élő Tóthné Tóth Erika Krisztinának ugyan nincs Ukrajnában élő ismerőse, de együttérez a bajbajutottakkal. – Sírva néztem a csütörtök esti híreket, a menekülteket, kétségbeesett gyerekeket mutató felvételeket. Egész éjjel azon gondolkodtam, hogyan segíthetnék – mondta a Napló megkeresésére. A három gyermeket nevelő édesanya először arra gondolt, összeszed néhány takarót, ruhát, vásárol tartós élelmiszert és egyszerűen elviszi Záhonyba. Aztán a helyben sokak által ismert gyógytornász az interneten is megosztotta tervét, a közösség pedig megmozdult. Pénteki telefonbeszélgetésünkkor már számos adományt vittek a házához, s még több ígéretet kapott. Örömmel újságolta, hogy elérte a záhonyi polgármester titkárát – a városvezető a határnál volt – és listát kapott a hiányzó dolgokról (pokróc, takaró, párna, egészségügyi betét, pelenka, tápszer, nedves törlőkendő). Az ottani művelődési házban szállásolták el a menekülteket, főleg nőket, gyerekeket. Erikáék – az apartmant üzemeltető ismerőstől és barátoktól érkező felajánlásoknak hála – három családot el tudnak szállítani Magyarországra, ha szükséges. Ez csak a helyszínen dől el, mivel percenként változik az ott lévők helyzete. Mindenki igyekszik rokonoktól, ismerősöktől segítséget kérni. Van, akit úgy tűnt, be tudnak fogadni, de másnap mégis visszakerült a művelődési házba.

HaBe