Ennek az oka nem más, minthogy az orosz-ukrán háború miatt a Magyar Honvédség alakulatai folyamatosan érkeznek a keleti országrészbe. A Magyar Honvédség parancsnoka csütörtökön Hajdúhadházon megtekintette a debreceni 5. számú Bocskai Lövészdandár Gyakorló- és Lőterén a már megérkezett egységeket. Ruszin-Szendi Romulusz ekkor rámutatott, az átcsoportosításnak kettős célja van. Abban az esetben, ha humanitárius segítségnyújtásra van szükség, tudják támogatni a belügyi erőket a menekülthullám kezelésében. Az altábornagy közölte, másrészt fel kell készülni a legrosszabbra:

fegyveres csoportok átsodródása esetén a Magyar Honvédségnek késznek és képesnek kell lennie, hogy a magyar emberek biztonságát szavatolja.

Gyakrabban lesz éleslövészet

Ezen a napon az altábornagy a hadházi kiképzőbázison egyeztetett többek között Csáfordi Dénes polgármesterrel, aki közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy grippenek, helikopterek, szárazföldi harcjárművek fokozott jelenlétével szembesül majd minden hajdúhadházi lakos, és éleslövészet is gyakrabban lesz. Pénteken felkerestük Hadház polgármesterét, aki rámutatott, a kiképzőbázis ittléte miatt a katonai jelenlét nem hat az újdonság erejével.

A hajdúhadházi emberek számára mindennapos az, hogy akár itt, a városháza előtt, a főúton katonai járműveket látnak, vagy katonával találkoznak a város területén

– mondta. Ez jól illusztrálta az, hogy míg a hivatal épülete előtt beszélgettünk, több katonai jármű is elhaladt mellettünk.

Csáfordi Dénes leszögezte, az önkormányzatának feladata abban áll, hogy tájékoztassák a lakosságot. – Minden hónapban megkapjuk a Magyar Honvédség illetékeseitől, hogy a hajdúhadházi kiképzőbázison milyen katonai gyakorlatokra lehet számítani. Ha éleslövészet van, arról tájékoztatjuk a helyi lakosokat: abban az időszakban senki ne tartózkodjon a lőtér területén és környékén. A ligeten állattartás is folyik, a katonai használat mellett van egy polgári, mezőgazdasági jellegű terület is, legelőként is funkcionál ez a terület. Éleslövészet időszakában az állatokat sem lehet kihajtani, fontos, hogy ez minden emberhez eljusson – mutatott rá. A polgármester hangsúlyozta, a településen nem kell megijedni a katonai jelenléttől. – Gyakran látunk légi járműveket, ejtőernyős hadgyakorlat is előfordul, de ezeket már megszokták az emberek, ahogy azt is, hogy egy-egy hadgyakorlat miatt lőfegyverek zaját hallhatják – összegezte.

Ijedtségnek apró szikráját sem mutatták azok az emberek, akiket megszólítottunk. Volt, aki megosztotta lapunkkal, csütörtök este találkoztak több katonai járművel, de nem volt meglepő számukra. Egy másik lakos elmondta, péntek délelőtt hat helikopter szállt el a település felett.

