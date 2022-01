Olvasónk levelére hivatkozva kerestük meg a debreceni polgármesteri hivatalt, hogy kiderüljön, mi alapján és melyik – debreceni önkormányzat által bérbe adott – parkolóban lehetséges ingyenesen várakoznia a mozgásában korlátozott személynek? Mint kiderült, az önkormányzat közterületi parkolóhelyeket egyáltalán nem ad bérbe parkolók üzemeltetéséhez.

Magánban nem érvényes

A debreceni polgármesteri hivatal közölte, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával minden, az arra kijelölt helyen és azon kívül is ingyenesen parkolhat, de csak állami és önkormányzati tulajdonban álló parkolók esetén (az erre a célra kialakított parkolóhelyeken), így javasolják ezen parkolók használatát, melyek továbbra is térítésmentesen vehetők igénybe.

– A városban található, magántulajdonban álló és üzemeltetett parkolókban azonban nem érvényes a térítésmentesség a mozgásában korlátozott személy esetében sem, ezek használatáról minden esetben egyénileg a tulajdonosnak van joga dönteni

– állt válaszukban.

Mint írták, általában véve a KRESZ értelmében a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a tárcsa használatával egy óra időtartamig a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel), vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat. (A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés azonban e járművekre is irányadó.)

PSZ