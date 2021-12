Kiemelte, hogy az egyik legnagyobb szakmai támogatójuk a Pénzügyminisztérium, amelynek képviseletében Keller Péter főosztályvezető ezen a rendezvényen mutatja be a magyar klaszterstratégiát. – Azt gondolom, hogy ágazatspecifikusan és attól függetlenül is nagyon fontos az, hogy együttműködjenek a vállalkozások, és a klaszter ehhez egy nagyon jó keretet ad, hiszen Magyarországon lehetőség van arra, hogy a klasztereket akkreditáltassák, azaz olyan követelmények elé állítsák, amelyek garanciát jelentenek arra, hogy minőségi munka folyik az adott klaszterben – hangsúlyozta Skultéti Éva. Hozzátette, a gyógyszeripari klaszter tagjai között szerepelnek debreceni vállalkozások, önkormányzati cégek, a Debreceni Egyetem és számos megyén kívüli kis- és középvállalat is.