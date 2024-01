A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság január 25-én megtartott tanácsülésén, a maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárásban a Berettyóújfalui Járásbíróság ítéletét a minősítés és a büntetés vonatkozásában helybenhagyta – tudatta a Debreceni Törvényszék.

A Berettyóújfalui Járásbíróság 2023. október 5-én meghozott elsőfokú ítéletében a vádlottat bűnösnek mondta ki az általa okozott közúti közlekedési baleset elkövetésében, ezért őt 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá 1 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyészség súlyosítás, míg a vádlott és védője enyhítés miatt jelentett be fellebbezést.

A vétkes sofőr is súlyosan megsérült

Az ítélet szerint a 64 éves vádlott 2021. október 11-én 12 óra 10 perckor a 47-es számú főúton, Darvas felől Zsáka irányába közlekedett 74 km/h sebességgel, az általa vezetett teherautóval, amelyhez hozzá volt kapcsolva egy vontató és egy félpótkocsi. A vádlott a járműszerelvényben egyedül utazott és a biztonsági övet nem használta.

A férfi a gépjárművel történő haladása során a főút 58. kilométerszelvényéhez érve, a neki jobbra ívelő útkanyarulatban indokolatlanul áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele szemben 79 km/h sebességgel közlekedő, nyerges vonatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Az ütközés hatására a sértett által vezetett járműszerelvény az útról jobbra, a füves útpadkára sodródva tudott megállni. A sértett a járműszerelvényben szintén egyedül utazott, a biztonsági övet használta. A baleset okozója az eset során súlyosan megsérült, míg a vétlen sofőr sérülései maradandó fogyatékossággal gyógyultak.

A törvényszék súlyosító körülményként értékelte, hogy vádlottal szemben két éven belül egy alkalommal közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 40 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott idősebb kora ellenére is büntetlen előéletű, továbbá a meglehetősen hosszú, kifogástalan közlekedési előéletét, amelynek során a bűncselekményt megelőzően két éven belül közlekedési szabálysértés miatt nem indult szabálysértési eljárás ellene, csupán egy alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki közigazgatási jellegű szabály megsértése miatt. Enyhítő körülmény volt, hogy a vádlott teljes körű büntetőjogi felelősségére is kiterjedő beismerő vallomást tett, a balesetben pedig ő is súlyosan megsérült.