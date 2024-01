Előkészítő ülést tartott hétfőn délután a Debreceni Járásbíróság annak a romániai állampolgárnak az ügyében, akit rablással, súlyos testi sértéssel és személyes okirattal való visszaéléssel vádol az ügyészség.

Az ülés a vádirat felolvasásával kezdődött, mely szerint az eset 2023 júniusában történt, egy debreceni férfi a Segner téren várakozott a 25-ös autóbuszra, és miután rágyújtott, a vádlott odalépett hozzá, hogy kérjen egy szál cigarettát. Miután azonban a megszólított nem adott neki, felszállt vele a buszra, majd leült későbbi áldozata mellé. Útközben megpróbálta elkérni a telefonját, amit a férfi ismét megtagadott. Ekkor fenyegetőbb hangnemre váltott a román férfi, és pénzt kért tőle, miután erre is nemleges választ kapott, azt mondta neki: „mindjárt elvágom a nyakad, meglátod!”

A hazafelé tartó férfi ekkor felállt utastársa mellől, és kiabálva felszólította, hogy hagyja békén. Próbált arrébb állni, azonban az indulatos kéregető követte, és több alkalommal megütötte őt, majd megfenyegette: amint leszállnak, elvágja a torkát.

Végül a sértett a Veres Péter utcánál szállt le, és hazafelé indult, kéretlen társa továbbra is követte. Amikor házának kerítéséhez ért, támadója megpróbálta levenni róla a bal vállán hordott hátizsákot, melynek következtében a földre rántotta áldozatát, akit miután felállt, a vádlott lökdösni kezdett, majd dulakodás közben kirántotta annak mobiltelefonját, ami a földre esett és eltört. A hátizsákban voltak a tulajdonosának iratai, valamint ötvenezer forint készpénz is.

A román férfi ekkor elővett a zsebéből egy üvegből készült sószórót, lecsavarta fedelét, és tartalmát a megtámadott férfi arcába szórta, hogy elvakítsa, majd a sószóróval többször fejbe vágta, melynek következtében az vérezni kezdett.

Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság két év börtönbüntetést szabjon ki rá.

Vizsgálni kell az elmeállapotát

A hétfői ülésen távmeghallgató rendszeren keresztül jelen volt a vádlott is, akit jelenleg a Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tartanak fogva. A román állampolgárságú férfi előzetesen kérte a tolmács jelenlétét, habár az ülés során kiderült, ért és beszél is magyarul, ráadásul mind a kereszt-, mind a családneve magyar.

Bírói kérdésre elmondta, nem kíván beismerő vallomást tenni, ugyanis nem is emlékszik pontosan a történtekre, mivel – elmondása szerint – enyhe skizofréniával küzd. A bíró emlékeztette rá, hogy a nyomozás során részletes vallomást tett, azonban a férfi azt mondta, arra sem emlékszik, hogy akkor mit mondott.

A bíró beismerés hiányában tárgyalásra utalta az ügyet, megjegyezte azonban: a férfi betegségét tisztázni kell, mivel az elmeállapotára vonatkozó adatok ellentmondásosak. A nyomozati anyagban ugyanis több helyen van feltüntetve diagnózisként a skizofrénia, kezelték Franciaországban is, sőt, még a jelenlegi őrizetbe vétele idején is kórházba kellett szállítani, mert arra hivatkozott, hogy a cellában olyan dolgokat lát, amik nem is voltak ott. Az igazságügyi pszichiátriai szakértő véleménye szerint azonban az elmeállapotában nem rögzíthető olyan zavar, ami befolyásolta volna a bűncselekmény véghezvitelét, emellett színlelés sem állapítható meg.

Arra a kérdésre, hogy mikor fogyasztott alkoholt vagy drogot utoljára, úgy válaszolt, még soha nem drogozott, de nem is ivott. Habár – mint elhangzott – az előzményi adataiban az szerepel, hogy hasonló jellegű problémái is voltak.

– Lehet, hogy volt. Lehet, hogy kaptam valakitől – felelte erre.