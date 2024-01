A vád szerint aznap délután egy másik konyári ingatlannál is megjelent a vádlott, amelynek átmászott a kerítésén, majd benyomta a ház bejárati ajtaját, így annak zárszerkezete megtört, az ajtó pedig kinyílt. A férfi az ingatlanból egy benzinmotoros fűkaszát, egy vágódamilt, fúrógépet és élelmiszert tulajdonított el. Pár nappal később, május 19-én a vádlott visszament a sértett lakóházához. Az épületbe a kulccsal be nem zárt ajtón könnyen be tudott jutni, mivel a sértett az ajtó zárját időközben nem tudta megjavítani. A vádlott az ingatlanból édességet, alkoholt, élelmiszert és más egyéb használati tárgyakat lopott el. A rendőrök a vádlottól a nála tartott kutatás során a fúrót, a vágódamilt és az élelmiszer egy részét megtalálták, lefoglalták és visszaadták a sértettnek.

A tavaly május 22-e óta letartóztatásban lévő vádlott büntetőügyének tárgyalása a bíróságon folytatódik.