Sokkal inkább betartják a szabályokat a járművezetők a MÁV Zrt. csütörtökön kiadott közleménye szerint. A vasúttársaság év végi összegzője alapján 2023-ban országosan 61 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben kilencen életüket vesztették, heten súlyos, tizenketten könnyű sérüléseket szenvedtek, 35 esetben pedig anyagi kár keletkezett.

Mint írják, bár egyetlen baleset is sok, az esetek és a balesetek során elhunytak száma is jelentősen csökkent az idei évben. A múlt év azonos időszakában összesen 90 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben közel négyszer annyian vesztették életüket, mint idén. Tavaly a 34 áldozat közül 19-en – köztük gyerekek is – utasként estek áldozatul az autóvezető figyelmetlenségének. Voltak olyan tragikus esetek, amelyek során négyen, öten vagy heten is életüket vesztették a balesetet szenvedett járműben.

Átjáróban történt balesetek a vármegyében

A Haon felkereste a vasúttársaságot, hogy az adatok vármegyei vonatkozásával kapcsolatban. A válaszukból kiderül, Hajdú-Biharban 2023-ban öt esetben történt vasúti átjáróban ütközéses baleset, ebből egy halálos kimenetelű, kettő könnyű személyi sérüléssel járó és két anyagi kárral járó baleset volt.

Legutóbb december 27-én történt vonatbaleset Debrecenben, a Balmazújvárosi útnál, melyben az autó eleje teljesen leszakadt. November végén a Tócóvölgy és Macs Ipari Park között egy furgonnal ütközött egy személyvonat, szintén ebben a hónapban sodort el Kismacsnál két embert a vonat. A januári, Bocskaikertnél történt gázolásról a Haon is beszámolt, a kerékpáros a helyszínen életét vesztette.