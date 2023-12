A későbbiekben Derecskén a szociális otthon dolgozóinak segítettek egy túlsúlyos beteg mozgatásában, keresték egy család 2 és 3 éves gyermekét, egy fiatal férfi eltűnése miatt pedig Hajdúszováton voltak. Hosszúpályiban egy autó égett teljes terjedelmében, Derecskén egy udvaron szemét gyulladt ki. Nádas- és elektromos tűznél is avatkoztak be, valamint az időjárás által megviccelt autóson is segítettek. A konyári óvodában pedig, az állatok világnapja alkalmából egy kutyás bemutatóval kedveskedtek a gyerekeknek!

Az egyesület tagjai Bihardiószegen voltak egy tűzoltó továbbképzésen, égető konténerben testközelből tapasztalhatták meg a tűz terjedését izolált környezetben és megtapasztalhatták a zárt épület oltásának folyamatát 800 fokban. Hozzátették, kiváló szakemberekkel dolgozhattak együtt, ráadásul hargitai tűzoltókkal is találkozhattak.

Barátságok kötődtek, reméljük még többször fogunk velük találkozni!

Kifejtették, ők is adtak át nekik a tapasztalatainkból, eltűnt személy keresésből tartottak ugyanis előadást és egy kis ízelítőt az alpin technikai ismeretekből is.