Az év végéhez közeledve a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület napi bejegyzésekben foglalja össze az év történéseit, minden nap egy-egy hónapról beszámolva. Mozgalmas volt a február, ám március is tartogatott tennivalót és az április is szeszélyes arcát mutatta.

A júliusról azt írják, egyesületük fennállása óta nem volt ilyen eseménydús időszakuk: egy hónap alatt 45 riasztásra vonultak.

– Volt olyan napunk, hogy helyszínről helyszínre indultunk. Több napon át tartó eltűntszemély keresésen vettünk részt, Debrecenben, Újírázon, Hortobágyon, Hodászon, Püspökladányban, Tiszacsegén. A rendőrségnek is segítséget nyújtottunk bűnjelek kiemelésében, szállításában, emellett egy sérült gólyát szedtünk le tetőről. Huszonegy helyszínen avatkoztunk be viharkár felszámolására Konyáron, Hosszúpályiban, Debrecenben, Püspökladányban. Tizennégy alkalommal tűzoltóként vonultunk tarló tüzekhez, felrobbant kazánhoz, műszaki mentéshez, ajtó nyitáshoz, és részt vettünk Hajdúbagoson a Földikutya Rezervátum oltásában is – olvasható a bejegyzésben.