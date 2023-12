Március 31 napjára 17 riasztás esett, ebből 9 alkalommal mentőszervezetként indultunk el, 8 esetben kaptunk ÖTE-ként riasztást – írja a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület Facebook-oldalán. Az egyesület december 20-tól minden nap megosztja közösségi oldalán az év egy-egy hónapjának összefoglalóját, a napokban a márciusi történéseket írták le.

Mint írják, Hosszúpályiban kezdték a havi beavatkozásaikat, egy leszakadt távközlési felsővezeték miatt indultak, ahol a Létavértesi Önkormányzati Tűzoltókkal szüntették meg a veszélyhelyzetet. Majd a rendőrségnek segítettek egy anyagi káros balesetben, ahol egy kutyus volt az áldozat. Három esetben is „visszatérő vendégeik” eltűnése miatt mentek Szerep-Hosszúhátra, Balmazújváros-Nagyhát Tanyára és Hajdúszoboszlóra is. Mindhárom esetben sikeresen, élve találták meg az eltűnt személyeket. Lakástűz is jutott nekik háromszor, illetve Konyáron a Baptista Imaház tetejét szakította fel a hirtelen jött nagy szél.

A katasztrófavédelem munkatársaival 8 alaklommal dolgoztak közösen, a rendőrségnek 5 alkalommal segítettek, 4 alkalommal pedig önállóan avatkoztak be.

A Hosszúpályi Óvoda és Mini Bölcsődébe is ellátogattak, ahol a gyerekeknek a kutyákról, a nevelésükről és a velük való együttélésről beszélgettek, illetve megismerkedtek Kinggel is.