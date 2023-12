Ahogy már korábban hírt adtunk róla, év végi összefoglalásként 12 napon keresztül minden nap megosztja a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület 2023. egy-egy hónapjának történéseit. Az egyesület Facebook-oldalán írja, április a tavasz kezdete, szeszélyes az időjárás, szeszélyes a hónap is; változatos feladatokat is kaptak.

Összesen 13 riasztáson vettek részt, ebből 6-szor indultak tűzoltó feladatra.

Árokba borult autó volt több is, kéménytűznél is dolgoztak, gázszivárgásnál avatkoztak be. Önkéntes mentőszervezetként többségben fiatalkorúak eltűnése miatt nyújtottak segítséget a rendőrség részére, de kaptak jelzést, hogy közlekedési baleset okozója erdős részen elmenekült. De volt részük veszélyessé vált gólyafészek javításában és veszélyes fák eltávolításában is.