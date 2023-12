Áttúrta az Index az Országos Rendőr-főkapitányság éves bűnügyi statisztikáit, az adatokból pedig hosszabb összeállítást közöltek csütörtökön.

Mint arra a cikkben rámutattak, a rendőrség hosszú ideje vezet fertőzöttségi térképet a honlapján, ahol 30 napos csúszással ugyan, de megyére, majd járásra vetítve megtekinthetjük, hogy tíz bűncselekményre lebontva mennyire is fertőzte meg a bűn az adott területet. A portál a 2022. november 14. és 2023. november 14. közötti adatokat nézte meg, de felhívták a figyelmet, hogy ezeket a rendőrség a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számára vonatkozóan jeleníti meg, és ezek alapján is szembetűnő különbségek jelentkezhetnek a főváros és más vármegyék között.

Az összeállításnak hajdú-bihari vonatkozásai is vannak, ezeket az érdekességeket gyűjtöttük ki lentebb.

A területeket először az összes elkövetett bűncselekmény alapján rangsorolták. Itt Heves vármegye (1748), Budapest (1693) és Nógrád vármegye (1410 bűncselekmény 100 ezer főre) végzett az első három helyen. Hajdú-Bihar a lista utolsó előtti helyét foglalja el, mindössze 721-es számmal, ennél csak Békésben jobbak a mutatók (707).

Nem sikk a kocsikkal babrálni

Ha viszont a gépkocsilopásokat nézzük, Hajdú-Biharban történik a legkevesebb ilyen bűncselekmény, a rendőrségi adatbázis szerint ez a szám mindössze 6. Összehasonlításképp a lista első helyén Nógrád vármegye áll 29-cel, a másodion Heves 28-cal, a dobogóra pedig Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fért még fel 20 esettel. Mint azt a lap megjegyzi,

járási szinten is tartotta a kiemelkedő eredményét a Hajdúság, Hajdúszoboszló környékén ugyanis egyetlen ilyen bűncselekmény sem történt.

Hajdú-Bihar egyébként az utolsó helyen áll a gépkocsifeltöréseknél is, mindössze 2 ilyen esettel.

A tulajdon elleni szabálysértések kategóriájában szintén Heves vármegye lett az első. A cikk hangsúlyozza, hogy ide tartoznak azok a bűncselekmények, mint például a sikkasztás, csalás, illetve az is, ha valaki jogtalanul használja más autóját. Megyei szinten 400-zal vezet az északi megye, majd a járások között is a Hatvani járás a maga 757-es számával vitte el az első helyezést. Utóbbihoz képest tizedennyi dolguk volt a rendőröknek a Nyíradonyi járásban. Jóval lemaradt a versenyben Jász-Nagykun (300), Borsod-Abaúj-Zemplén (272) és a sort záró Hajdú-Bihar vármegye (132) is.

A teljes összeállítást itt lehet böngészni.