Társkereső oldalon ismerkedett meg egy állítólagos amerikai katonatiszttel egy nő 2022 tavaszán. A „nyugdíjazás előtt álló katona” azt ígérte, hogy Magyarországon telepszik le, és különböző fedősztorikat adott elő, így akart pénzhez jutni – olvasható a police.hu közlésében.

Az internetes üzenetváltásokról a nyugdíjas nő beszámolt hajdúsámsoni nevelt lányának is, aki felajánlotta, hogy ő majd segít a katona Magyarországra utazásában, elutalja az ismeretlen férfinek a pénzt. A 35 éves nő kapva az alkalmon, a katona nevében kezdett levelezni a nyugdíjas nővel, egyben a saját és egy közeli férfi ismerőse számlaszámát is megadta, amire a sértett közel 800 ezer forintot fizetett be. A gyanúsítottak a megszerzett pénzt azonban nem utalták tovább senkinek. A nő miután rájött, hogy valószínűleg átverhették, feljelentést tett a Balmazújvárosi Rendőrkapitányságon.

Az eljárás során az is kiderült, hogy a nő és férje 2023 januárjában szintén hasonló módon károsították meg a sértettet, ez esetben több mint 1,2 millió forint volt a megszerzett összeg.

A nevelt lány ekkor a férje számlájára kérte átutalni a pénzt, mondván, így gyorsabban el tudják juttatni a külföldi katonához. A sztori hitelessége miatt a férfi még egy hamis képernyőfotót is bemutatott a megszerzett pénz továbbutalásáról. A házaspárt csalás, míg ismerősüket pénzmosás bűntett miatt hallgatták ki a nyomozók. A rendőrök a szükséges nyomozást elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban megküldték az ügyészségnek.

A hasonló bűncselekmények megelőzéséről további információkat, aktualitásokat, megelőzési tippeket a KiberPajzs oldalán olvashat.