Sokak rémálmát élte át egy budapesti nő, aki munka miatt érkezett Debrecenbe: a szálláshelyén két rejtett kamerát talált, egyiket a nappaliban, a másikat pedig a hálóban – olvashattuk a közelmúltban egy népszerű Facebook-csoportban. Mint írta, csupán egy éjszakára szállt meg Debrecen belvárosában, de hamar kiszúrta, „nincs egyedül”.

„A szállásadó külön kiemelte, hogy füstérzékelők a falon lévő egységek, de úgy néztek ki, mint egy sima mozgásrézékelő.

Közelebb megvizsgálva látszott, hogy kamera van felszerelve. A falon ment a kábel, ami egy zárt komódban volt összecsatlakoztatva

– írta a bejegyzésben. A fiatal nő továbbá kiemelte, az „úriember” nagyon ajánlgatta számukra a pezsgőfürdő lehetőségét is.

Felháborítónak tartják a történteket

Rengeteg reakció és hozzászólás érkezett a bejegyzésre, sokan felháborítónak tartják, hogy ilyen és ehhez hasonló esetek a mai világban megtörténhetnek. „Évek óta ettől parázok, vásároltam kameralencse keresőt, amivel mindig körbevizsgálok mindent. Eddig nem találtam kamerát, de legalább nyugodtan tudtam aludni. Szörnyű, hogy még erre is kell gondolnunk” – fogalmazott az egyik hozzászóló, míg a másik hozzátette: „eléggé beteg” az ilyen ember.

A Haon érdeklődésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, az ügyben a Debreceni Rendőrkapitányság személyes adattal visszaélés vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Kiemelte, tekintettel a folyamatban lévő eljárásra, bővebb tájékoztatást nem áll módukban adni.

Ezt az eszközt találta a szálláson a nő

Forrás: Facebook-archív

Fillérekért megvásárolhatóak az eszközök

Makay József etikus hacker a Haon érdeklődésére elmondta, a webshopokból bárki számára (fillérekért) megvásárolható lehallgató és megfigyelő kütyük működése és kialakítása rendkívüli változatos. Ebből kifolyólag úgy gondolja, hogy nem életszerű komplett detektorarzenállal utazni annak érdekében, hogy mindenféle eszköz beazonosítására képesek legyünk.

Főleg akkor nem, ha például az adott eszköz teljesen „offline” és az elkövetők később mennek vissza a helyszínre a felvételekért. A legtöbb, amit nem paranoid módon tehetünk, hogy megnézzük azokat a helyeket, tárgyakat a helyiségekben, kiváltképpen a fürdőszobában, ahol ránézésre elférhetne egy gyufásdoboznyi eszköz. De jusson eszünkbe, hogy sok lehallgató és megfigyelő eszköz valamilyen hétköznapi használati tárgynak van álcázva, például mobiltöltőnek vagy adapternek

– fogalmazott. Hozzátette, mivel valóban apró eszközökről van szó, lényegében bárhol lehetnek, de az szinte biztos, hogy nincsenek nagyon eldugva, hiszen látniuk, hallaniuk, esetleg kommunikálniuk kell. A manapság kapható, automatikus hangrögzítésre alkalmas (5-10 ezer forintos) mikrofonok például alig nagyobbak egy 200 forintosnál, de az órába, töltőfejbe, füstérzékelőbe stb. épített kamerák is körülbelül 10 ezer forintért beszerezhetőek és csak szakértői vizsgálattal mondható meg róluk az ártó szándék.

Kíváncsiak voltunk, egy szállásadónak mi oka lehet arra, hogy megfigyelje a vendégeket – erre is választ kaptunk. – Volt már olyanra is példa, hogy maguk a szállásadók figyelték meg az embereket, a felvételeket pedig vagy élőben sugározták az internetre, vagy videóként értékesítették őket a feketepiacon, de esetenként a szállás korábbi lakói helyeztek el eszközöket hasonló célból és akár (nem feltétlenül helyi) titkosszolgálati megfigyelésről is szó lehet – emelte ki kérdésünkre.