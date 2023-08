A hétvégén több mint kétszáztíz helyre riasztották a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltókat – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

A péntek délutáni vihar nagy mennyiségű csapadékkal érkezett, ezért a faágak eltávolítása mellett a szivattyúkat is használták az egységek. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ egyik épületének alagsorát is elárasztotta az esővíz és a Déri Múzeum pincéjében is állt a csapadék. A pénteki viharkárok felszámolása szombaton is tartott, amikor újabb szél és jégeső érkezett Hajdú-Bihar vármegyébe. Nagyrészt Debrecenben volt műszaki mentés, de Hortobágyon két családi ház tetőszerkezetét is fóliázni kellett, mert a megrongálódott részeken beáztak az épületek. A családok otthonaikban maradhattak és személyi sérülés nem történt szombaton sem. Vasárnap is folyamatosan esett, de vízszivattyúzásra már nem volt szükség, favágásra annál inkább. A debreceni Borbíró téren a forgalmat akadályozták a lehasadó faágak, a debreceni Monostorpályi úton pedig személyautóra szakadt egy faág. A hétvégén a hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók is segítették a viharkárok gyors felszámolását.