A Szotyori utcában a villám belecsapott egy ház udvarán álló fenyőfába, amely ettől ketté is tört. A Vörösmarty utcában egy társasházra dőlt rá egy fa, amely kitörte a lépcsőház ablakát is. Az Epreskert utcában pedig villanydrótot szakított le a leszakadó faág.

A Nagytemplomnál is szükség volt a tűzoltók segítségére

Forrás: Hajdú Online

Püspökladányban, a Rákóczi utcában egy japánakác ágai dőltek rá a vezetékekre, a Kiss Ferenc utcán a szél megbontott egy lemezgarázst, a Bethlen Gábor utcában pedig egy ház tetejében tett kárt.

Hajdúszovát és Debrecen között több helyen is kidőlt fák okoztak fennakadást.

Hajdúszoboszlón, a Gázláng utcában vezetékek szakadtak le.

A viharkárok felszámolásán a tűzoltók folyamatosan dolgoznak majd az este folyamán.

Információink szerint a Csapó utcai bevásárlóközpont beszállító udvara is beázott.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem sokkal 22 óra előtt újabb adatokat közölt a viharkárokkal összefüggésben.

Mint írták, eddig 175 bejelentés érkezett Hajdú-Bihar vármegyéből. A káresetek húsz százalékát már felszámolták a tűzoltók, folyamatosan vonulnak a helyszínekre, ahol nagyrészt fákat, faágakat kell eltávolítani az útról, vezetékekről és parkoló autókról. Több épület tetőszerkezetét is megbontotta a szél. Személyi sérülés nem történt. A vihar nagyrészt Debrecenben okozott gondot, de sok eset volt Püspökladányban, Hajdúszoboszlón, Hajdúhadházon is. A vármegyeszékhelyen keletkezett károk felszámolásán nemcsak a debreceni hivatásos tűzoltó dolgoznak, hanem a környező települések tűzoltói is részt vesznek a műszaki mentésekben. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ egyik épületének alagsorába is befolyt az esővíz, valamint a Déri Múzeum pincéjét is elárasztotta a víz. A tűzoltók jelenleg is szivattyúval távolítják el a csapadékot.