Ahogy arról reggel már beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt másodfokú, felhőszakadás és a várható magas középhőmérséklet veszélye miatt pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki Hajdú-Biharra péntekre.

Figyelmeztető előrejelzésükben azt írták, a késő délutáni óráktól elsősorban az Alföldön és az északkeleti tájakon számíthatunk zivatarokra, amelyekhez viharos széllökés (60-90 km/h), jégeső (2-5 cm) és felhőszakadás (25-50, néhol > 50 mm) társulhat.

Az előrejelzés helyes volt, Hajdú-Bihart délután 5 óra magasságában el is érték a zivatarok, villámlás és mennydörgés mellett jelentős mennyiségű csapadék esik, amely miatt továbbra is első- és másodfokú riasztás van érvényben a vármegyében. Debrecen belvárosában a felhőszakadás mellett nagyobb szemű jég is esik.

Forrás: Molnár Péter

Forrás: Molnár Péter

Forrás: Molnár Péter

A Barna utcán egy fát is kidöntött a vihar

Forrás: Hajdú Online

A Barna utcát érdemes kerülni

Forrás: Hajdú Online