Ahogy korábban megírtuk, hatalmas vihar söpört végig Hajdú-Biharban pénteken délután, mely komoly károkat okozott egész vármegyeszerte. Szombaton sem maradt szárazon a cívisváros és környéke, ugyanis délután villámlás és nagy mennydörések mellett érte el a térséget az újabb zivatar, melyet borszószemméretű jég is kísért. Az előrejelzések szerint továbbra is várható csapadék és felhőszakadás.

Forrás: Haon.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztet, elsősorban a mai nap második felében ismét van esély a legmagasabb szintű, piros fokozatnak megfelelő zivatarok előfordulására. Erre nagyobb esély a legfrissebb számítások alapján a Dél-Alföldön és a középső vidékeken mutatkozik.

A Duna vonalában, illetve attól keletre azonban délutántól ismét egyre nagyobb számban alakulnak ki - délről észak, északkelet felé haladó - zivatarok, heves zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Kiterjedt zivatartevékenység valószínű újra, amely az éjszaka folyamán várhatóan fokozatosan átterjed az északkeleti tájakra is. A zivatarokat viharos széllökés (jellemzően 60-90 km/h), jégeső (1-3 cm) és felhőszakadás (ált. 20-50 mm) kísérheti. A heves zivatarok környezetében károkozó szélroham (> 90-110 km/h) és nagyobb méretű jég (~3-5, akár >5 cm) is előfordulhat. Komolyabb felhőszakadás (rövidebb idő alatt > 50-70 mm), illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a délutáni, valamint az éjszakai órákban. Erre a legnagyobb esély a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik. Lehetnek olyan területek, ahol a havi országos átlagos csapadékmennyiségnél (~60 mm) is több hullhat 24 óra alatt.