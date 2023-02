Konyári otthonában látogattuk meg szerdán a hét elején Törökországból hazatért Lukács Pétert, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület (HSKME) vezetőjét és keresőkutyáját, Kinget. A család és másik két kutya – Cooper és Niki – társaságában ültünk le beszélgetni arról, mi történt velük a földrengés sújtotta országban, illetve a borzalmak után hogy érzik magukat.

A kutya már nagyon jól, ő már tegnap jelezte felém, hogy unatkozik. Ő már azt se bánná, ha mennénk a következő helyszínre. Én nem tudom magam egyelőre kipihenni, még érezzük a feszültséget, a fáradtságot

– osztotta meg Péter. Hamar kiderült, hogy az ő életükben nem beszélhetünk nyugalomról, most is folyamatos készenlétben vannak, hiszen idehaza is aktívan kutatnak és mentenek a mindennapokban, azonban ezek nem kapnak akkora hírverést, mint a mostani eset. – A tavalyi évben Hajdú-Biharban és közvetlen környezetében közel hatvan esetben indultunk el azért, hogy emberi életet mentsünk meg, valamint 152 alkalommal voltunk tűzoltásnál. Az gondolom, ezeknek ugyanilyen fontosnak kellene lenniük – vallja.

Egy percig sem volt kérdés, hogy a török földrengéshez is indulnak, amint lehet. – Az Életjel Mentőcsoporttal közösen mentünk ki, az egész szervezkedést Lehoczki Laci bácsi, a miskolci Spider Mentőcsoport vezetője kezdte el, ő már volt kint Törökországban korábban. Amikor megvolt az első földrengés, a török kormány egyből 4-es szintű veszélyhelyzetet jelentett, Laci bácsihoz jött a felkérés, hogy négy kutyával menjen ki. Ő hívott engem, hogy tudnék-e velük menni. Egyértelmű volt, hogy ebben a helyzetben pakolunk és indulunk. Megszervezték a kiutazást, a hétfő esti gépre nem fértünk fel, így a kedd reggelivel mentünk – idézte fel az indulás körülményeit.