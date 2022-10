A tűzben szerencsére senki sem sérült meg, de sajnos a család egyik cicája elpusztult. Már most rengeteg segítséget és felajánlást kapott a család, Szegi Emma polgármester hívószavát nemcsak Kabán, hanem a környező településeken is meghallották. – Rendkívül tisztességes hozzátartozóik, rokonaik vannak, akik egyből befogadták őket. Látszik a családi összetartás, mindenki itt volt a takarításnál – méltatta a Makula családot a polgármester. Hozzátette: – Rengeteg felajánlást kaptunk, melyeket az óvoda és a Támasz központ is gyűjt, az iskola a gyerekeknek a tanszereket pótolja. Vittünk ágyakat és minden szükséges dolgot oda, ahol jelenleg alszanak. Most már építőanyagokra van szükségünk leginkább, sokan már bútorokat is ajánlottak fel. Látszik, hogy elsőként bejárati ajtóra, nyílászárókra van szükség, de kell gerenda is, vissza kell állítani a födémet. Szakmunka végzésére is van már jelentkező, a kisebbségi önkormányzat pedig pénzzel segítene – sorolta, mi mindenben kaptak segítséget eddig. – Nekem ez a mai nap megint bebizonyította, hogy nagyon sok jó ember van körülöttünk. Bárkinek az életében előfordulhat egy ilyen, s azt látni, hogy egy élet munkája a szeme láttára megy tönkre, úgy gondolom, hogy egy embernek sem szabadna ezt megélnie – vallja Szegi Emma.

Kiss Dóra