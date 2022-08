Kisgyermekkora óta a tűzoltó szakma szerelmese Kupás Gergő, aki a közelmúltban megrendezett XVI. Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltóversenyen a legjobb eredményeket érte el. A horoglétramászás és a százméteres akadálypálya egyéni versenyét a debreceni tűzoltó törzszászlós, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság versenyzője nyerte, így ő hódította el az egyéni összetett elsőséget is. Megkerestük telefonon a nyertest, akitől megtudtuk, 20 éve versenyzik, 21 éve van a szervezetnél, és korántsem véletlenül döntött a szóban forgó hivatás mellett.

– Tűzoltócsalád a miénk – fogalmazott Kupás Gergő a Haon érdeklődésére. Mint elmondta, édesapja, keresztapja, sőt, még az unokatestvére is a nem mindennapi szakma mellett döntött. Gyermekként sokszor volt bent a laktanyában, szó szerint ugyanazokat a köveket koptatja, amiket az édesapja. Kiemelte, soha nem gondolt arra, hogy nem jó pályát választott évtizedekkel ezelőtt, ugyanis teljesen otthonosan mozog benne, és ráadásul még szereti is, amit csinál. Nincs két egyforma nap, mindig pörgés van, ami Gergő számára fontos, hisz gyermekként is igazán aktív volt. Nagyon sokat sportolt, egyéb nagyobb, országos versenyeken vett részt, ahonnan legtöbbször kupával, illetve a legfényesebb éremmel a nyakában tért haza.

Kupás Gergő és kisfia, Benedek

Forrás: Kupás Gergő-archív

Boldog, de meglepte az eredmény

Húsz évnyi versenyzés meghozta a sikert, ám nem jelenthetjük ki, hogy a várva várt sikert. Gergő elmondta, az elmúlt években megmutatkozott, hogy a debreceni csapat nagyon sikeres, három országos versenyt is megnyert a korábbi évek folyamán. Ez óriási öröm és megtiszteltetés számukra, viszont nem gondolta volna, hogy Magyarország legjobb tűzoltói – 200 versenyző vett részt a megmérettetésen – közül ő lesz az, aki a legjobban teljesít.

– Úgy voltam vele, ha nem érek el eredményt, az sem baj. Persze valamelyest vágytam arra, hogy legalább egy versenyszámban a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtsam, de nem voltak illúzióim. Hatalmas meglepetés volt, amikor kiderült, összesítésben az eredményeim a legjobbnak bizonyulnak – emelte ki. Hozzátette, nagyon örül annak, hogy a dobogó legfelső fokára állhatott, de nem bízza el magát, tudja, mindig van mit tanulni.

Gergő elmondta lapunk kérdésére, mindenképpen olyan sportos fiatalembereknek javasolja a szakmát, akik bátrak, és szeretik a kihívásokat. Az erő mellett fontos a kitartás, a dinamika, és sokszor muszáj tudni előre gondolkodni. – Nem mindegy, hogy egy tűzesetnél mikor, mivel avatkozunk be, kell a csapatmunka és az egymás segítése – tette hozzá. Kiemelve, aki sportolni akar, kihívást keres, izgalmas életre vágyik, annak a tűzoltói pálya jó választás lehet.

Megjegyezte, ő maga is szerzett egy második családot, olyan kollégákat, akikre a civil életben is bármikor számíthat.

