Az igazgató rövid áttekintést adott arról, miként is alakultak ki a börzék, mi a szerepük és kik a szereplőik. Nemzetközi vonatkozásban az elsődleges és a másodlagos piacokról is szót ejtett. Rávilágított Ázsia előretörésére, de arra is, hogy az Egyesült Államok több tekintetben továbbra is tartja vezető szerepét, Európa viszont lemaradóban van. Elmondta: úgy látják, a következő évtizedben nőni fog a tőzsde és a tőkepiac szerepe. Arra is magyarázatot adott, miként lehetséges, hogy a különböző kihívások ellenére tavaly a BUX index 38 százalékos növekedést ért el. A vezető a BÉT működését, jelentőségét is részletesen bemutatta, külön kitért a hazai vállalkozásokat támogató mentorprogramjukra, illetve arra is, hogy mit tesznek a magyarországi tőkepiac fejlődése érdekében.

A tartalmas prezentáció után kerekasztal-beszélgetés következett. Erdey László, a DE GTK dékánhelyettese moderálása és részvétele mellett Orbán Ildikó, a DE GTK Számviteli és Pénzügyi Intézet Számviteli nem önálló Tanszék vezetője, Halmosi Gábor, a PwC Könyvvizsgáló Kft. cégtársa, valamint Végh Richárd diskurált.

A kerekasztal-beszélgetés során több témakört is érintettek

Forrás: Molnár Péter

Szó esett a befektetői bizalomról, az IFRS-beszámolókról, azok költségeiről, bonyolultságáról és többletértékeiről, melyek a befektetők számára is lényegesek. Ezek mellett azt is megtudhatták az érdeklődők, fel van-e készülve a szakma a globális pénzügyi piacokon is jelen lévő technológiai fejlődésre. Izgalmas kérdés volt például, hogyan lehetséges a kriptovaluták megbízható és valós értéken történő számviteli nyilvántartása, ami a könyvvizsgálati szakma számára is jelentős dilemmát okoz.