Rámutatott, hazánkban 200 ezer főt számlálnak a diákszervezeti tagok, ebből 2023-ban 124 ezer diák volt alkalmazotti viszonyban, amit a KSH-adatok nem tükröznek. Ráadásul ezen szervezetek munkáltatói oldalról is kedveltek, hiszen vállalkozói szerződés formájában tudják foglalkoztatni a tanulókat, valamint a HR-költség is megspórolható. A Magyarországon régóta működő, sajátos rendszer a fiataloknak is jó, hiszen rugalmas, kevesebb kötelezettséggel jár.