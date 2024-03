Az Turisztikai Világszervezet (UNWTO) idei első turisztikai világbarométere szerint a nemzetközi turizmus 2023-ban elérte a világjárvány előtti szint 88 százalékát, becslések szerint 1,3 milliárd nemzetközi érkezéssel. Európa, a világ leglátogatottabb régiója elérte a 2019-es szint 94 százalékát, amit a régión belüli kereslet és az Egyesült Államokból érkező utazások támogattak. Magyarország szintén jó évet zárt 2023-ban: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján több mint egymillió plusz vendégéjszakát regisztráltak az országban tavaly 2022-höz képest, mellyel a magyar turizmus teljesítménye megközelítette a 2019-es rekordévet.

Debrecen turizmusa már 2022-ben meghaladta a világjárvány előtti 2019-es csúcsévet. A város turizmusa növekvő tendenciát mutat, így bátran kijelenthetjük, hogy Debrecen továbbra is az egyik legvonzóbb hazai úti cél.

– közölte portálunkkal a VisitDebrecen.

Ezt igazolják a vendégforgalmi adatok is: 2023-ban 5,2 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma (577 399 db) és 4 százalékkal emelkedett a vendégek aránya (231 134 fő), ezzel a 2023-as év lett az új csúcsév Debrecen turizmusában.

A turizmusnak nemcsak a bővülő vendégforgalom a mérőszáma. Köszönet illeti az ágazat minden helyi szereplőjét, a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó intézményeket, szolgáltatókat, szervezeteket, rendezvényszervezőket, attrakciógazdákat, akik számtalan örömteli pillanatot és életre szóló élményeket szereznek a hozzánk érkező turistáknak.

Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak a turizmust is kihívások elé állította, Debrecenbe továbbra is szívesen utaznak a vendégek, akár szabadidős, akár üzleti szándékkal, bel- vagy külföldről érkeznek.

– mondta Tóth-Megyesi Enikő, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. turisztikai igazgatója.

Hozzátette, a turizmus teljesítménye összhangban áll azokkal a városi törekvésekkel, melyek Debrecent egy élhető, biztonságos, zöld és családbarát várossá kívánják tenni, ahol nemcsak élni jó, de ahova más városokból, országokból is szívesen utaznak az emberek.

A strandolás szerelmesei is jól érezhetik magukat Debrecenben

Forrás: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Sokan Debrecen mellett tették le voksukat

Az elmúlt évek turisztikai fejlesztései, mint az Aquaticum Debrecen Strand megújulása, a Sziget-kék tematikus park megnyitása, a nemzetközi szállodaláncok megjelenése, vagy a repülőtér járatfejlesztései olyan minőségi szolgáltatásokat kínálnak a városba érkező turisták számára, melyek nemcsak a tartalmas kikapcsolódást segítik, de az itt tartózkodás időtartamát, ezáltal a vendégéjszakák számát is növelik.

A Campus Fesztivál évről évre egyre több látogatót vonz

Forrás: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

A minőségi szolgáltatások mellett a komplex turisztikai élményhez a nemzetközi sport- és kulturális események, fesztiválok is nagyban hozzájárulnak, melyek közül tavaly is a Campus Fesztivál és a Debreceni Virágkarnevál volt a leglátogatottabb.

2023-ban Debrecen is helyszíne volt a nemzetközi jelentőségű Színházi Olimpiának, az U19-es férfi kosárlabda világbajnokság eseményei pedig újabb lendületet adtak a sportturizmusnak. Évről évre egyre népszerűbb a Debreceni Advent programsorozat is, amit 2022-ben Európa egyik legszebb karácsonyi vásárának választottak kategóriájában. Ez az elismerés is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 2023-ban már nemcsak a nyári szezon volt kiemelkedő, hanem decemberben is jelentősen nőtt a vendégforgalom, ami 12,17 százalékos vendégéjszaka bővülést jelentett a városnak az év utolsó hónapjában.

A belföldi vendégkör mellett elsősorban a környező országokból érkeznek Debrecenbe a legtöbben szabadidős céllal, így Romániából, Szlovákiából, valamint Németországból, illetve tovább erősödik a korporét vendégkör a városban.

A Debreceni Virágkarnevál a külföldi turisták körében is igen népszerű attrakció

Forrás: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Mitől olyan vonzó Debrecen?

A minőségi szálláshelykínálat, amiben egyaránt megtalálható az 5 csillagos hotel, a wellness szálloda és a családias panzió, a komplex fürdőszolgáltatások a gyógyító termálvíztől az ország egyik legmodernebb strandjáig, s a családbarát programlehetőségek, mint az állatkert, a Sziget-kék park, az Agóra Tudományos Élményközpont és a Vojtina Bábszínház. Ezek mellett az egész évet átfogó színes rendezvénykínálat, az épített és természeti környezet mind olyan elem, ami önmagukban és együttvéve is komplex turisztikai kínálatot nyújtanak, amiben az érdeklődési körtől függően több generáció megtalálja a számára kedvezőt, akár egy családi hosszú hétvégére, egy fesztiválra vagy üzleti céllal érkezik a városba. Ezt segíti az a tény is, hogy Debrecen kiváló adottságokkal, komplex turisztikai kínálattal rendelkezik, könnyen megközelíthető vonattal, autóval és légi úton egyaránt. Fejlett infra- és szuprastruktúrával, minőségi szolgáltatásokkal, sokszínű kínálattal várja az utazókat.

Debrecen népszerűségének titka főként abban rejlik, hogy mindig tud újat mutatni

– mutatott rá a szakember.

Azt is elmondta, ahhoz, hogy egy desztináció vonzó tudjon maradni, az egyik fontos összetevő a megújulás képessége. Az, hogy 2023-ban az ország legszebb erdejévé választották a Nagyerdőt, hogy folyamatosan nő a városi zöld területek aránya vagy, hogy a művészet újabb „teret kapott” és megjelentek a városhoz kapcsolódó látványos falfestmények, tovább színesítették a turisztikai kínálatot.

Ezt segítette az is, hogy kívül-belül megújult a város egyik legszebb épülete, a Csokonai Színház, hogy a rendezvényeink megújulnak, hogy felmehetünk a Csonkatemplom tornyába megcsodálni a panorámát vagy, hogy sorra nyeri a díjakat az Aquaticum Strand. Ezek mind olyan „üzenetek”, melyek egy új, izgalmas Debrecen élmény ígéretét jelentik a turisták számára.

Azt tapasztaljuk, hogy aki ellátogat Debrecenbe, rácsodálkozik, mennyi látnivaló és élmény várja itt őket

– fogalmazott.

2024 is számos lehetőséget tartogat

Mint minden évben, idén is új trendek jelentek meg a turisztikai piacon. A 2024-es utazási trendek közül kiemelkedik az egészségmegőrzés, mely összekapcsolódhat az utazással, hiszen a pihenésre fordított időben feltöltődünk, megújulunk, felszabadulunk. A Booking.com által végzett kutatásában úgy fogalmaznak, hogy az utazás maga az élet, egyfajta önmegvalósítás.

Fontos, hogy egy Debrecen méretű városban minden korosztály jól érezze magát

Forrás: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

A trendek között az egészségtudatosság mellett megjelenik a fenntarthatóság és a dizájn ötvözése az utazásban, a jó ár-érték arány, az utazás alatti „csipetnyi luxus” megélése költséghatékonyan, az egyedi élmény, az otthonokhoz közelebbi desztinációk felkeresése, és a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazása akár az utazás tervezésénél. A helyi gasztronómia, a természet, a nemzeti parkok látogatása, a nem tipikus, felkapott desztinációk helyett új helyek felkeresése, és a wellness is fókuszba kerül az utazásoknál, valamint a túl meleg nyarak helyett a hűvösebb időszakok keresése, ami új lendületet adhat a főszezonon kívüli turizmusnak. Debrecen sokszínű turisztikai kínálata az aktuális trendek tekintetében is számos lehetőséget tartogat 2024-re – zárják összegzésüket.