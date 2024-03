A BMW-nek fontos a társadalmi szerepvállalás is, milyen ügyeket támogatnak?

Nemcsak a gyár területén építkezünk, hanem sok más téren is. A debreceni vállalat csapata a kezdetektől meleg fogadtatást tapasztal a helyiek részéről, ezért a cég minden alkalmat igyekszik megragadni, hogy viszonozhassa ezt a városnak, ahol vállalatunk otthonra talált. Fontos számunkra, hogy jó szomszédok legyünk, bárhol legyünk is a világban. A tavalyi évben több debreceni eseményen vettünk részt. Főtámogatói voltunk a Légy környezettudatos, ne pazarolj fenntarthatóságról szóló rendezvénynek. Jelen voltunk a Campus Fesztiválon, és első alkalommal a debreceni Virágkarneválon. Nagyszerű volt látni, hogy a debreceniek szívesen fogadták a fenntartható virágkocsinkat. Az adventi időszakban pedig számos formában tudtunk örömet hozni a kicsik és nagyok, valamint a rászoruló családok életébe is.

Jelenleg Debrecenben több mint ezer embert foglalkoztatnak, milyen nyitott pozíciók vannak jelenleg és milyen munkakörökre keresnek munkavállalókat a jövőben?

Mostanra több mint 1000 főből álló csapatunk építi együtt a jövőt Debrecenben, és továbbra is örömmel várjuk az érdeklődők jelentkezését a karrier oldalunkon, ahol átlagosan több mint 70 nyitott pozíció közül tudnak válogatni a jelentkezők. Ezek között már nagyobb súllyal termelési állások találhatóak. Kiemelt pozícióink, ahova több munkatársat is keresünk az elektromos karbantartó és műszakvezető munkakörök, ahova lehetőleg iparági, de minimum termelési tapasztalattal várjuk a jelentkezéseket. A termelési területek mellett a legkülönbözőbb munkakörökbe várjuk új kollégáinkat, így akár SAP szakértő, többféle logisztikai pozíció, de HR és pénzügyi nyitott lehetőségeink is vannak. Összességében a nyelvtudás minden esetben előny, bizonyos pozíciók esetében viszont elvárás. Ilyen például a műszakvezetői munkakör is, de ezeket minden álláshirdetésben az adott pozícióra specifikálva adjuk meg, jelezve, hogy előny vagy elvárás.

Jelentkezni kizárólagosan a BMW Group Gyár Debrecen karrier oldalán lehet, semmilyen más csatornán nem tudunk önéletrajzokat vagy jelentkezéseket fogadni, ezen keresztül tudjuk biztosítani az adatkezelési megfelelőséget és azt, hogy a jelölt bekerülhessen a kiválasztás folyamatába. Azt szoktuk javasolni, hogy aki érdeklődik a munkalehetőségeink iránt, de esetleg éppen nem talál olyat, ami aktuálisan illeszkedne a karrierterveihez, hetente nézzen rá az állásajánlatainkra, hiszen a dinamikusan bővülő csapatainkba akár hetente is újabb nyitott pozíciók jelenhetnek meg. A vállalati kultúránkkal, az építkezéssel kapcsolatban a BMW Group Gyár Debrecen Facebook-csatornánkon is tájékozódhatnak. Érdemes követni az oldalunkat, hiszen így értesülhetnek a legfrissebb hírekről.

Faültetés, napelempark: gyakran hallunk arról, hogy a debreceni BMW-gyár fokozottan figyel a fenntarthatósági szempontokra. Hogyan jelenik ez meg a gyakorlatban?

Az idén a próbagyártást megkezdő üzemünk már a kezdetek kezdetétől az iFACTORY szemlélet jegyében épül, kiemelt figyelmet szentelve a fenntarthatóságnak. A Debrecenben a jövő építésére vállalkozó BMW-gyárunk minden alkalmat megragad arra, hogy közvetlen környezetében is tettekké formálja a vállalat ez irányú törekvéseit. Korábban, a Debreceni Virágkarnevált követően a virágkocsin megjelent élő hortenziabokrokat debreceni oktatási és szociális intézményekben ültettük el. Februárban, a kezdeményezést folytatva az adventi időszakból megőrzött földlabdás fenyőfákat adományoztunk sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató iskolának.